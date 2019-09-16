СМИ: пассажиропоток в аэропорту Гонконга упал на фоне протестов на 12,4%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 сентября. /ТАСС/. Международный аэропорт Чек Лап Кок на фоне продолжающихся в Гонконге протестов столкнулся с крупнейшим за последние десять лет спадом пассажиропотока, составившим в августе 12,4%. Об этом в понедельник сообщила газета South China Morning Post.

В минувшем месяце воздушная гавань обслужила 5,99 млн пассажиров - на 851 тыс. меньше по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. Это стало сильнейшим падением с июня 2009 года, когда эта цифра "просела" на 18,9%. Наибольший спад отмечен на рейсах из материкового Китая, Тайваня и стран Юго-Восточной Азии.

Охватившие Гонконг с начала лета антиправительственные акции протеста отпугнули многих туристов, поток которых в августе упал на 40%.

12 и 13 августа тысячи демонстрантов из числа противников закона об экстрадиции заблокировали зал отлета аэропорта, что привело к отмене сотен рейсов. Чтобы предотвратить повторение инцидента, администрация воздушной гавани с 14 августа ввела спецрежим доступа в терминал, пропуская туда только пассажиров с билетами и персонал. У всех входов в здание были выставлены барьеры и пункты контроля.

Массовые акции протеста здесь продолжаются уже более трех месяцев. 4 сентября глава местной администрации Кэрри Лам согласилась выполнить одно из пяти требований демонстрантов и полностью отозвать малопопулярный законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на это, многие сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои акции.

В минувшее воскресенье полиция применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули для разгона групп радикалов, которые устраивали поджоги и погромы возле правительственного комплекса, кидали в стражей порядка камни и "коктейли Молотова".