Китайский бизнес планирует при поддержке властей начать клонировать панд

ПЕКИН, 16 сентября. /Корр. ТАСС Николай Селищев/. Китайский частный бизнес при содействии властей намерен в ближайшем будущем приступить к реализации амбициозной программы по клонированию панд. Об этом сообщил в понедельник корреспонденту ТАСС заместитель генерального директора китайской компании генной инженерии Sinogene Ван Инин.

"Что касается клонирования панд, недавно в пекинском зоопарке мы проводили пресс-конференцию, на которой присутствовал Чэнь Даюань - он крупнейший специалист в Китае по вопросам, касающимся теоретических аспектов и возможностей их клонирования при использовании матки других видов животных. Он согласился сотрудничать с нами по проекту создания клонов панд, - рассказал он. - Разумеется, для реализации такой программы нам потребуется разрешение правительства. Чэнь Даюань постоянно занимается этой проблематикой и, если наше сотрудничество продолжится и в дальнейшем, он поможет наладить диалог с властями, и мы начнем действовать".

По словам замглавы компании, Sinogene также рассчитывает на связи, поддерживаемые с пекинским зоопарком. "Это крупнейший в Китае центр по разведению, защите и демонстрации редких животных. Поэтому в будущем мы планируем сотрудничать с ними", - подчеркнул Ван Инин.

"Сейчас я не могу сказать вам точно, когда мы сможем произвести на свет клонированную панду. Пока мы работаем над созданием собак и кошек, используя матку соответствующих животных для вынашивания клонируемых зародышей: собаки рожают щенков-клонов, а кошки - клонированных котят, - добавил он. - Однако у панд крайне низкая способность воспроизводства, поэтому Чэнь Даюань предложил их клонировать при помощи других животных, например, самок бурых медведей".

Ван Инин уточнил, что Sinogene создает клоны самостоятельно, на основе китайских технологий и без сотрудничества с другими компаниями, однако привлекает признанных специалистов для консультаций и не исключает взаимодействия с другими предприятиями в будущем. Он отметил, что, несмотря на существенные отличия от бурого медведя и неодинаковую физиологию воспроизводства, существует реальная возможность произвести на свет абсолютно здорового клона панды, но для этого потребуется время. "В прошлом был прецедент, когда при помощи собаки удалось клонировать волка. Это означает, что панды могут быть рождены совсем другими животными. Разумеется, это непростая задача, к тому же для ее выполнения нам потребуются дополнительные [исследовательские] материалы", - подытожил заместитель генерального директора.

Бамбуковые медведи - редчайшие животные. В природе, среди гор провинции Сычуань на юго-западе КНР, их осталось немного. Хотя опыты по разведению в питомнике этих млекопитающих с черно-белым или бело-коричневым окрасом шерсти приносят некоторые результаты, решающего сдвига в увеличении их популяции прежде добиться никак не удавалось. Большая панда не только один из символов Китая, ее изображение можно увидеть на эмблеме Всемирного фонда дикой природы.

Редактирование генов

Китай намерен с учетом общечеловеческой этики и норм международного права развивать технологии редактирования генов для нужд человечества, сообщил Инин.

"Мы занимаемся редактированием генов, впервые мы применили эту технологию на нашей собаке по кличке Яблоко, у которой был церебральный атеросклероз, - рассказал он. - Подобные разработки призваны сделать человечество счастливей. Поэтому, в принципе зная о врожденных предрасположенностях, можно путем своевременного вмешательства их устранить".

Заместитель генерального директора уточнил, что в последнее время мировая общественность активно обсуждает данный вопрос. "Многие выступают против редактирования генов, поэтому применить эту технологию на человеке не представляется возможным. Если в будущем не появятся [государственные] ограничения на осуществление деятельности в этой области, мы намерены продолжать применять такие методы", - отметил Ван Инин.

По его словам, у Sinogene в соответствующей области уже накоплен достаточно богатый опыт. "Помимо атеросклероза генное редактирование может быть применено для лечения аутизма. У собаки в плане системы пищеварения и прочих функциональных особенностей организма есть много общего с человеком - дальнейшие опыты позволят усовершенствовать соответствующие методы, создать модель по излечению этих недугов", - подытожил специалист.

В марте министр науки и техники КНР Ван Чжиган заявил, что исследования и опыты по редактированию генов в стране должны продолжаться с одновременным усилением мер по предотвращению негативных последствий подобной деятельности. По его словам, редактирование генов полезно, поскольку позволяет человечеству лучше осознать собственные проблемы, выявить причины возникновения многих болезней, найти методы, которые позволяют с ними бороться. Глава ведомства подчеркнул, что по мере продвижения вперед технологического прогресса, науке придется учитывать все больше факторов, которые могут привести к побочным последствиям.