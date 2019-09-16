"Ъ": Минэнерго предлагает льготную ставку в 30% для разработки нефтяных оторочек

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ предлагает ввести пониженную ставку НДПИ (налога на добычу полезных ископаемых) в размере 30% для разработки нефтяных оторочек (нефтяная часть газовой залежи). Об этом в понедельник пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы презентации ведомства к Московскому финансовому форуму.

Отмечается, что вопрос введения льгот для разработки нефтяных оторочек обсуждается в правительстве с сентября 2018 года.

По данным издания, наиболее заинтересована в снижении ставки НДПИ компания "Газпром нефть", которая занимается освоением нефтяных оторочек ряда месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Так, в апреле сообщалось, что компания приступила к реализации проектов, связанных с освоением ачимовских нефтяных залежей Ямбургского нефтегазоконденсатного месторождения и нефтяных оторочек Песцового и Ен-Яхинского месторождений в ЯНАО.

Как пишет "Коммерсантъ", для разработки оторочек ЯНАО и ачимовских залежей сама "Газпром нефть" рассчитывает получить еще большие льготы в размере 15% от базовой ставки НДПИ. Отмечается, что этот уровень налога заложен в законопроекте о поддержке арктических инвестпроектов, который подготовил Минвостокразвития. По данным газеты, документ еще не одобрен президентом РФ, поскольку Минфин выступает против таких масштабных льгот для нефтяных проектов в Арктике.