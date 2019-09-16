Bloomberg: Purdue Pharma подала в суд документы о начале процедуры банкротства

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Руководство американской фармацевтической компании Purdue Pharma представило в суд документы о начале процедуры банкротства. Об этом сообщило в воскресенье агентство Bloomberg.

Объявление компании банкротом является одним из этапов в процессе урегулирования порядка 2 тыс. исков, поданных против нее властями американских городов, штатов и округов, некоторые из которых объединены в более крупные дела. Суть обвинений в адрес фармацевтической компании, которая производит сильнодействующее обезболивающее средство OxyContin, сводится к тому, что политика продаж, которую проводила Purdue Pharma, по крайней мере отчасти спровоцировала так называемый опиоидный кризис в США, жертвами которого стали за последние 20 лет не менее 400 тыс. человек. Помимо этого, обвинители настаивают на том, что руководство компании умышленно обогатилось на продаже опасных и вызывающих привыкание обезболивающих на опиоидной основе.

В документах, поданных в суд по делам о банкротстве по южному округу штата Нью-Йорк, указывается, что Purdue Pharma действует в соответствии со статьей 11 закона о банкротстве, которая предполагает сохранение за ней прав на дальнейшее ведение бизнеса в качестве некоммерческой организации. В общей сложности владельцы компании - семья Сэклер - обязуются выплатить истцам более $10 млрд, их которых $3 млрд будут выплачены напрямую, а оставшаяся сумма - за счет продажи их дочерней компании Mundipharma, действующей на международном рынке.

Опиоидный кризис

Опиоидный кризис, который специалисты считают одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения США, берет свое начало в 1990-х, однако единой стратегии борьбы с наркотиками до сих пор не выработано. Согласно оценкам медицинского издания STAT, если не принять срочных мер, то от передозировки опиоидами в США в течение следующих 10 лет могут умереть около 500 тыс. человек. Примерно столько же американцев скончались от вируса иммунодефицита человека с 1980 года по настоящее время.

Президент США Дональд Трамп весной 2017 года распорядился создать Президентскую комиссию США по борьбе с опиоидным кризисом и 26 октября 2018 года присвоил опиоидному кризису статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения. Это предусматривает принятие комплекса мер по оказанию помощи наркозависимым и противодействию распространению наркотиков этой группы на черном рынке.