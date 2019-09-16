"Лукойл" сохранил лидерство в рейтинге крупнейших частных компаний России по версии Forbes

Отмечается, что выручка компании за 2018 год составила 8,036 трлн рублей, а в штате компании числятся более 102 тыс. сотрудников.

Второе место также досталось нефтяникам - его занял "Сургутнефтегаз" с выручкой в 1,867 трлн рублей. На третьем месте среди частных компаний расположилась X5 Retail Group, управляющая торговыми сетями "Пятерочка", "Перекресток", "Карусель", "Перекресток Экспресс".

На четвертом месте рейтинга расположился ретейлер "Магнит", а на пятом - нефтяная компания "Татнефть". Шестую строчку заняла компания "Новатэк", а на седьмой - металлургическая компания Evraz. Замыкают десятку крупнейших российских частных компаний НЛМК, "Норильский никель" и группа компаний "Мегаполис".

В сравнении с рейтингом прошлого года, топ-10 крупнейших частных компаний России покинула компания "Русал", заняв в рейтинге 2019 года 11-е место.

Самым крупным работодателем среди частных компаний России в рейтинге этого года оказался "Магнит", в штате которого числятся 297,7 тыс. сотрудников. Второй бессменный лидер в рейтинге работодателей с 2015 года - X5 Retail Group, в которой работают 278 тыс. человек. Тройку лидеров замыкает "Сургутнефтегаз", в штате которой почти 113 тыс. сотрудников.