Ущерб от паводка 2019 года в Приамурье оценен более чем в 6 млрд рублей

БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 сентября. /ТАСС/. Ущерб от паводка 2019 года в Амурской области составил более 6 млрд рублей. Об этом во вторник сообщили на сайте регионального законодательного собрания.

"Более чем в 6 миллиардов рублей оценен ущерб, нанесенный Приамурью наводнением 2019 года", - говорится в сообщении.

Как уточняется, из этой суммы 1,3 млрд руб. - выплаты жителям области в связи с утратой имущества. В пятницу состоялось селекторное видеосовещание депутатов областного парламента с органами местного самоуправления и органами государственной власти региона. На нем обсудили превентивные меры борьбы с последствиями паводков - как избежать подобных катастроф в будущем. В частности, рассмотрели вопрос возможности ограничения строительства в зонах, подверженных риску затопления, необходимые для этого изменения федерального законодательства и нормативных правовых актов области.

"В Благовещенском районе, начиная с 2014 года, было выдано 129 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов в зонах риска, хотя мы внесли изменения в правила землепользования и застройки и выделили территории подтопления. Но так как эти зоны риска не поставлены на кадастровый учет, население оспаривает наши решения в суде, и мы вынуждены выдавать разрешения на строительство", - приводятся в сообщении слова первого заместителя главы района Сергея Матвеева.

Отмечается, что представители областной прокуратуры подтвердили, что запретить подобные стройки или признать объекты незаконными в регионе пока невозможно из-за отсутствия установленных и внесенных в реестр особых зон. Согласно постановлению правительства РФ, границы зон затопления определяет федеральное агентство водных ресурсов, но на основании предложений органов исполнительной власти регионов.

В Приамурье это полномочия министерства природных ресурсов, график определения зон затопления и подтопления уже разработан, рассчитан до 2026 года. В общей сложности, данную работу необходимо провести в 358 населенных пунктах области.

По итогам обсуждения решено рекомендовать министерству природных ресурсов области разработать областную программу по определению границ зон затопления и исключению данных зон из перечня разрешенных для строительства, а также представить предложения по скорейшей реализации указанной программы. Кроме того, главам муниципалитетов поручено параллельно усилить информационную работу с населением.

О паводке и ущербе

Амурская область - регион, где в результате подъема воды в реках периодически происходит подтопление населенных пунктов. В Приамурье из-за паводка с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В результате ЧС в регионе оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. За время паводка в зону затопления попали 879 жилых домов, 4669 человек, в том числе 1041 ребенок. Кроме того, были подтоплены 3171 приусадебный участок, 31 социальный объект, шесть объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Повреждены 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью более 500 км, пострадали посевы на площади около 250 тыс. гектаров.

В интервью ТАСС в начале сентября губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что все, что натворила стихия, в регионе условно разделили на три группы. В первую отнесли ущерб жилищному хозяйству и объектам социальной инфраструктуры. В частности, из подтопленных более 800 домов, межведомственной комиссией признаны непригодными для проживания порядка 350, в остальных требуется ремонт. На ликвидацию этих последствий, исходя из тех расчетов, как решался подобный вопрос в подтопленном паводком в этом году Иркутске, нужно порядка 1,3 млрд рублей.

Вторая группа вопросов связана с дорожным хозяйством. Речь шла об ущербе в 1,7 млрд, из них 1 млрд - это ущерб региональным дорогам, 700 млн - муниципальным.

Третий блок вопросов связан с ущербом сельскому хозяйству. Было подтоплено примерно 250 тыс. га засеянной земли, что составило чуть больше 20% от всей посевной площади, которая составляет в регионе 1,2 млн га. Но когда вода уходит, как правило, часть посевов остается, и встанет вопрос в урожайности, - что можно с этой земли собрать. Поэтому озвучивать итоговую сумму ущерба, нанесенного паводком Приамурью, губернатор в тот период посчитал преждевременным.