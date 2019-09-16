Власти Китая пообещали стабильный рост ВВП в 2019 году

ПЕКИН, 16 сентября. /ТАСС/. Китайская экономика успешно преодолела негативные последствия от торгово-экономической нестабильности на международной арене и в 2019 году обеспечит темпы роста ВВП на запланированном уровне. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Государственного статистического управления КНР Фу Линхуэй.

"У Китая очень мощные внутренние стимулы для роста. С момента мирового кризиса [в 2008 году] экономика нашей страны претерпела крупные структурные изменения, в результате которых потребление и отечественный рынок стали важнейшими факторами развития, - отметил он на пресс-конференции. - Наша страна укрепляет соответствующий потенциал, усиливает механизмы по увеличению степени открытости национальной экономики, повышению интенсивности ее развития. <…> В 2020 году вступает в силу новый закон об иностранных инвестициях - это означает, что в КНР начнут действовать более оптимальные условия для зарубежного капитала. Поэтому у нас будет еще больше возможностей для обеспечения успешного роста".

По словам представителя, за счет стимулирования внутреннего спроса с января по август Китай обеспечил порядка 80% динамики роста ВВП. "В том числе большую роль сыграл национальный потребитель, вклад которого составляет более 60% среди прочих факторов, - уточнил Фу Линхуэй. - Ситуация на рынке занятости Китая стабильная. <…> К тому же сейчас крайне удачный период для перехода на новый этап в отраслевом развитии".

Он подчеркнул, что особо важную роль в поддержании темпов ВВП Китая играют предприятия с применением передовых наукоемких технологий. "С января по август данный сектор продемонстрировал заметный рост, динамика составила 8,4%. Это еще раз свидетельствует об оптимизации отраслевой структуры КНР, - подытожил Фу Линхуэй. - Таким образом, китайская экономика на протяжении текущего года в целом развивалась стабильно, демонстрируя умеренные темпы. Поэтому для выполнения планового показателя [по увеличению национального ВВП] уже существует основа, созданы необходимые условия - мы говорим это с уверенностью".

В Китае наблюдается постепенное замедление роста ВВП. В 2010 году этот показатель был на уровне 10,4%, он продолжил понижаться с 2011 по 2016 гг., с 9,2% до 6,7%. В 2017 году темпы, вопреки сложившейся тенденции, повысились до 6,8%, в прошлом - на 6,6%. Согласно официальному прогнозу, динамика экономического развития КНР в 2019 году составит от 6 до 6,5%.