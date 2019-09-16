Тушение 13 пожаров в Якутии прекращено из-за экономических соображений

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности приняла решение о прекращении тушения 13 лесных пожаров в Якутии в связи с отсутствием угрозы населенным пунктам и прогнозами по затратам на их тушение, превышающим прогнозируемый вред. Об этом сообщила пресс-служба Авиалесоохраны.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, на 00:00 мск 16 сентября на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда на территории Российской Федерации находятся под постоянным наблюдением лесопожарных формирований и контролируются космическим мониторингом 13 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 20 067 га, по которым прекращены работы по тушению", - говорится в сообщении.

По данным Авиалесоохраны, эти пожары находятся на территории Якутии.

Отмечается, что данное решение региональная комиссия приняла из-за отсутствия угрозы населенным пунктам и объектам экономики, а также потому, что прогнозируемые затраты на их тушение превышают прогнозируемый вред, который может быть ими причинен.

Пожароопасный сезон открыт в 83 субъектах РФ. Режим ЧС ввели в двух районах, расположенных в Красноярском крае и Якутии.