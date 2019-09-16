ФАС может оштрафовать "Яндекс" на 500 тыс. руб. за нарушение закона в контекстной рекламе

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) может оштрафовать "Яндекс.Директ" за распространение контекстной рекламы компанией FastSert, которая не имеет соответствующей аккредитации. Сумма штрафа может составить от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, сообщается на сайте ФАС.

"Комиссия ФАС России признала ненадлежащей контекстную рекламу работ и услуг по подтверждению соответствия, оказываемых компанией FastSert. Упомянутая в рекламе компания не имеет аккредитации в национальной системе аккредитации, а значит, такая реклама нарушает установленный законом запрет", - говорится в сообщении.

Согласно представленной информации, реклама, распространявшаяся в "Яндекс.Директе" с декабря 2018 года, представляла собой гиперссылку для перехода на сайт, на котором предлагаются услуги в сфере сертификации продукции. Вместе с тем ООО "Фасткомсерт", оказывающее эти услуги, отсутствуют в реестре аккредитованных лиц, размещенном на сайте Росаккредитации, и не имеет аккредитации в национальной системе аккредитации, поясняют в ФАС.

Таким образом, заключают в ведомстве, это нарушает закон о рекламе, в связи с чем рекламодателю и рекламораспространителю ненадлежащей рекламы - ООО "Фасткомсерт" и ООО "Яндекс" - предписано прекратить нарушение. "Материалы дела переданы для возбуждения дел об административном правонарушении. Компаниям грозит штраф от 100 до 500 тыс. рублей", - добавили в ФАС.