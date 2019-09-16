Власти Ставрополья прогнозируют рост инвестиций свыше 10% по итогам 2019 года

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края по итогам 2019 года прогнозируют рост инвестиций в регионе на уровне до 180 млрд рублей, что на 12% превышает показатель прошлого года. Об этом сообщил ТАСС глава региона Владимир Владимиров.

"Планируем, что сумма инвестиций может достигнуть около 180 млрд рублей по итогам 2019 года, в 2018 году уровень составлял 158 млрд рублей. Мы себе наметили задачу превышения 10%. Все процедуры, связанные с способствованием инвестициям, мы выполнили - подключение инженерных сетей, выделение земель, разрешение на ввод и дальнейшую эксплуатацию", - сказал он.

По словам Владимирова, рост вложений идет в отрасли сельского хозяйства, промышленности, растет объем инвестиций, вкладываемых в развитие санаторно-курортного комплекса края. "Кавказские Минеральные Воды дают на сегодняшний день большую прибавку, в 2013 году там был ноль инвестиций, сейчас - 17 млрд рублей инвестиций", - отметил губернатор.

По данным краевого правительства, за последние 5 лет накопленный объем инвестиций в экономике региона составил более 690 млрд. рублей. В 2018 году инвесторы реализовали на территории региона 39 проектов общей стоимостью 20 млрд рублей, создано 800 рабочих мест. Для привлечения дополнительных инвестиций в регионе действует система налоговых и иных преференций для инициаторов проектов. На территории края работают 11 региональных индустриальных парков и территория опережающего социально-экономического развития "Невинномысск".