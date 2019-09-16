Эксперты: развитие Транссиба и рост цен позволят увеличить добычу угля в России

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Угледобывающие предприятия России готовы наращивать добычу сырья - для этого в стране осваивают новые месторождения и повышают производительность труда. Однако снижение цен на энергетические марки и недостаточная пропускная способность Транссиба в восточном направлении сдерживают угольщиков, сообщили в понедельник ТАСС представители региональных властей и самой отрасли.

По данным департамента угольной промышленности Кемеровской области, в Кузбассе за семь месяцев этого года добыли 141 млн т угля, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом производственные мощности угольных компаний позволяют наращивать добычу - запасы угля в регионе составляют 68,2 млрд т.

"В этом году у нас произошло резкое падение цен на энергетический уголь. Но самой главной проблемой для нас является даже не это, а сложности с отправкой нашего угля на восточный полигон [Транссибирской магистрали]. Цена [на уголь] в Азиатском-Тихоокеанском регионе (АТР) выше, чем в Европе, но недостаточно провозных мощностей по железной дороге [в восточном направлении]. С учетом этих ограничивающих факторов у нас в этом году ожидается некий спад, он будет не критичным, но будет", - сказал в интервью ТАСС Сергей Цивилев - губернатор Кемеровской области, в которой добывают 60% всего российского угля.

Министерство энергетики РФ в сентябре планирует представить в правительство обновленную программу развития угольной отрасли, которая предусматривает рост добычи угля к 2035 году с нынешних 440 млн т до 550-670 млн т. При этом за первое полугодие 2019 года добыча угля в стране составила 212,1 млн т, что на 0,8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

Гендиректор одной из крупнейших в стране угледобывающих компаний "СДС-Уголь" Геннадий Алексеев сообщил ТАСС, что возглавляемое им предприятие не наращивает добычу угля энергетических марок из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры. "К сожалению, нам приходится ограничивать свои возможности ввиду низкой цены. <…> Все предприятия готовы увеличить объем продаж, но по разумной цене. Пока она не разумная", - сказал он.

Скорректировала планы по добыче угля и другая крупная российская угольная компания - "Кузбассразрезуголь" (входит в УГМК). "Из-за неблагоприятной ситуации на угольном рынке скорректирован годовой план: чтобы не наращивать остатки продукции на складах, принято решение отказаться от запланированного на этот год роста объемов угледобычи до 50 млн т. С учетом конъюнктуры рынка план на 2019 год скорректирован до уровня 47 млн т (на 2 млн т больше прошлогоднего показателя - прим. ТАСС)", - цитирует пресс-служба компании ее директора Сергея Парамонова.

В целом угольные компании Кузбасса, добывающие уголь энергетических марок, стараются сохранить производственные показатели на уровне прошлого года. А те, кто работает с коксующимися марками, уверенно наращивают добычу. Причем не только в Кемеровской области.

Уголь для металлургов

Добычу угля коксующихся марок, к примеру, наращивает компания "Вокутауголь" - основным потребителем ее продукции является Череповецкий металлургический комбинат. "Консолидированный объем добычи угля АО "Воркутауголь" за первые шесть месяцев 2019 года составил 4,3 млн т в горной массе. Это на 6% больше, чем за аналогичный период 2018 года. При этом более чем в четыре раза, с 80 до 332,5 тыс. т, вырос объем добычи угля металлургической марки 1Ж", - сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

Увеличение объемов добычи на "Воркутауголь" объяснили более точным планированием работ и качественным прогнозированием горно-геологических условий. Большую роль в повышении показателей играют цифровые технологии. Компания активно внедряет в производство digital-инструменты - различные системы сбора, систематизации и контроля информации, моделирование производственных процессов, электронную диспетчеризацию, обучение с использованием технологий виртуальной реальности.

Якорный резидент территории опережающего развития (ТОР) "Южная Якутия", компания "Колмар", владеющий Инаглинским и Денисовским горно-обогатительными комплексами (ГОКами), также активно занимается добычей и переработкой коксующихся углей и их поставкой на российский рынок и в страны АТР. Балансовые запасы компании превышают 1 млрд тонн угля. И, по мнению председателя совета директоров ООО "Колмар Груп" Анны Цивилевой, именно ввод новых угледобывающих объектов в Якутии позволит достичь целевых показателей, определенных Минэнерго РФ.

"Для достижения целевых показателей "Колмар" ежегодно вводит в эксплуатацию новые производственные объекты и наращивает добычу угля. В текущем году компания ведет строительство производственных и инфраструктурных объектов ГОКа "Инаглинский" в Якутии. Это самая крупная стройка в угольной промышленности современной России", - сказала Цивилева ТАСС.

Кроме того, "Колмар", по ее словам, продолжает строительство шахты "Восточная Денисовская" и собственного глубоководного порта в Хабаровском крае, который запустят уже в начале 2020 года. "Компания откроет новую перспективу для иностранных металлургов, например, из Индии, которые высказывают желание диверсифицировать поставки угля и уйти от зависимости от Австралии", - отметила председатель совета директоров.

Как пояснили ТАСС в Промышленно-Металлургическом холдинге (ПМХ), в состав которого входят несколько добывающих предприятий в Кузбассе, спрос на коксующийся уголь продолжает расти в странах АТР благодаря развитию металлургической промышленности.

Разворот к Азии

Азиатско-Тихоокеанский регион является наиболее перспективным для сбыта угля. По прогнозам самих угольщиков, объем перевалки их продукции через порты Дальнего Востока в страны АТР к 2024 году может увеличиться почти на 40% и составить не менее 125 млн т сырья. Однако планы по наращиванию экспорта угля в восточном направлении будут, прежде всего, связаны с развитием Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей.

"В том числе благодаря тому, что в прошлом году президент одобрил следующий этап развития БАМа до 2025 года, мы запускаем стройку третьей очереди нашего портового терминала в порту Ванино (Хабаровский край - прим. ТАСС) - "Дальтрансугля", - сказал в интервью ТАСС генеральный директор Сибирской угольно-энергетической компании (СУЭК) Владимир Рашевский. Он отметил, что перевалка угля на "Дальтрансугле" в этом году превысит 20 млн т, а за счет строительства третьей очереди компания планирует удвоить этот показатель. В целом в 2019 году СУЭК намерен экспортировать более 50 млн т угля, что более чем на 2% выше прошлогодних показателей.

СУЭК направляет в Азию и высококачественный коксующийся уголь с Апсатского разреза на севере Забайкальского края.

Перспективы рынков Азиатско-Тихоокеанского региона видят и другие угольщики Кузбасса. Как сообщили ТАСС в пресс-службе группы компаний "Стройсервис", которая является одной из ведущих в России по добыче угля коксующихся марок, за первое полугодие 2019 года потребителям отгружено 5,7 млн т угля, из которых почти 2 млн т ушли на экспорт.

"Продолжается освоение одного из самых перспективных рынков мира - Азиатско-Тихоокеанского региона, заключаются контракты с новыми клиентами в Индонезии и Индии. При этом "Стройсервис" активно продает уголь и на европейском рынке, в этом году заключены контракты на поставки угля с компаниями Нидерландов, Германии, Франции, Финляндии, Великобритании", - сказали в пресс-службе, уточнив, что основными направлениями экспортных поставок угля стали Япония, Польша, Словакия, Турция, Республика Корея, Вьетнам, Китай.

Угольная компания "Южный Кузбасс" (входит в "Мечел") активно сотрудничает с японским торговым домом "Иточу Корпорейшн", через которую поставляет энергетический и коксующийся уголь в Японию.

Развитие технологий

Для увеличения добычи угольщикам нужно обеспечивать и максимальную безопасность горных работ. Одной из основных сложностей подземной добычи угля является дегазация шахтовых выработок, так как скапливающийся в угольных пластах под землей метан может привести к ЧП. В первом полугодии 2019 года добыча угля на предприятиях ПМХ в Кемеровской области - шахте "Бутовская", шахте имени Тихова и на участке "Коксовый" - сократилась на 31% именно из-за ухудшения горно-геологической обстановки.

"Мы планируем, что внедрение специальных технических решений на шахтах, например, заблаговременное бурение скважин для дегазации, а также увеличение производственной мощности и модернизация техники на участке "Коксовый" позволят нам по итогам 2019 года выйти на уровень добычи угля, сравнимый с прошлогодним", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Угледобывающие компании активно обновляют парки карьерной спецтехники, приобретая машины большей производительности. К примеру, как сказали ТАСС в пресс-службе компании "Стройсервис", до конца года на предприятие поступят 55 карьерных автосамосвалов Komatsu и БелАЗ грузоподъемностью 90-220 т, 20 автосамосвалов для транспортировки угля, новые буровые установки, карьерные экскаваторы с ковшами увеличенного объема и другая техника.

Компания "Южный Кузбасс" этим летом уже пополнила парк горной техники. На линию вышло 11 новых карьерных самосвалов. А угольный разрез "Участок "Коксовый" (входит в состав ПМХ) направит около 3 млрд рублей на приобретение белорусской карьерной техники, чтобы отказаться от услуг сторонних подрядчиков. Соглашение о поставке самосвалов подписано с компанией "БЕЛАЗ-24" на льготных условиях.

Техническое перевооружение проводит и компания "Читауголь" (входит в СУЭК), которая занимается освоением угольных разрезов в Забайкальском крае. "В 2019 году мы освоим 1,2 млрд рублей [инвестиционной программы СУЭК]. Уже приобретены гидравлический экскаватор Komatsu, два бульдозера Liebherr, гусеничный бульдозер Komatsu, запущены в эксплуатацию пять карьерных самосвалов БелАЗ грузоподъемностью 220 т. <…> Они позволят увеличить отгрузку <…> породы почти на 6 млн куб. м в год", - сказали ТАСС в пресс-службе компании.

Как единогласно отмечают угольщики, ввод в эксплуатацию дополнительной техники позволит безаварийно и планомерно вести горные работы, повышая при этом производительность труда.

Новые месторождения

Увеличение добычи угля связано и с освоением новых месторождений, вводом новых участков. Здесь для угольщиков важна поддержка властей, ведь зачастую эти месторождения находятся в отдаленной и труднодоступной местности, без необходимых для работы дорог и электроэнергии.

"Приоритетные для Коми проекты находятся под патронажем правительства республики Коми. Одним из них является проект по разработке и освоению Усинского каменноугольного месторождения в Воркутинском районе, который относится к Арктической зоне РФ. На федеральном уровне разработан законопроект <…>, который предполагает существенное снижение налоговых ставок для предприятий, реализующих новые инвестиционные проекты в Арктике. В рамках данного проекта предполагается финансирование создания объектов транспортной, энергетической, коммунальной, инженерной, социальной, инновационной и иных инфраструктур", - пояснили ТАСС в министерстве инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми.

Для освоения угольных месторождений Южной Якутии создана одноименная территория опережающего развития (ТОР). А резидентами учрежденной в августе ТОР "Забайкалье" могут стать инвесторы, разрабатывающие Зашуланское месторождение в Забайкальском крае - его балансовые запасы составляют 252 млн т угля, но освоение осложняет отсутствие инфраструктуры. Резидентом ТОР, по данным краевого Минприроды, планирует стать и компания "Арктические разработки" (входит в СУЭК), которая занимается освоением Апсатского каменноугольного месторождения на севере Забайкалья.

В Красноярском крае поддержкой новых проектов в угольной отрасли занимается Корпорация развития Енисейской Сибири. "В комплексный инвестиционный проект "Енисейская Сибирь" заявлено 12 проектов по разработке новых угольных месторождений. <…> По оценкам экспертов, при выходе на проектную мощность угольные проекты Енисейской Сибири могут обеспечить добычу более 90 млн т угля в год", - сказал гендиректор корпорации Сергей Ладыженко.

"Огромные ресурсы в Туве, где есть проекты, которые в ближайшие 10-15 лет подразумевают рост [добычи] качественного угля фактически до 20 млн тонн [в год]. Второе - резервы в Хакасии, где идет освоение угольных разрезов, есть ряд миллиардных проектов. В Красноярском крае [рост возможен], прежде всего за счет развития месторождений на Таймыре. <…> Таким образом, возможен рост добычи в полтора-два раза, тем более, что угольный кластер в регионе давно сформирован", - пояснил ТАСС депутат Госдумы Виктор Зубарев.

Амбициозные проекты реализуются и на Кузбассе. Так, Промышленно-Металлургический Холдинг планирует строительство второй очереди шахты имени Тихова в городе Ленинске-Кузнецком. Компания "Южный Кузбасс" в августе ввела в эксплуатацию на шахте имени В. И. Ленина в Междуреченске новую лаву с запасами 560 тыс. тонн коксующегося угля. Все это позволит увеличить добычу угля, доведя ее до показателей, намеченных Министерством энергетики РФ.