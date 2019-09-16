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Атаки на предприятия Saudi Aramco
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Источник: ОПЕК не видит рисков для снабжения рынка из-за атак на мощности Saudi Aramco

Источник в организации сообщил, что Саудовская Аравия и Saudi Aramco полностью владеют ситуацией

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Падение добычи в Саудовской Аравии, вызванное атаками хуситов на мощности Saudi Aramco, не повлечет форс-мажора для рынка нефти. ОПЕК мониторит ситуацию совместно с Международным энергетическим агентством (МЭА), сообщил ТАСС высокопоставленный источник в ОПЕК.

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"Саудовская Аравия и Saudi Aramco полностью владеют ситуацией. До сих пор они превосходно справлялись с прежними инцидентами. Здесь нет повода для форс-мажора", - сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что безопасность поставок является важнейшим приоритетом для ОПЕК, поэтому штаб-квартира организации отслеживают возникшую ситуацию совместно с МЭА. По словам источника, вопрос о созыве внеочередной встречи стран ОПЕК не обсуждается. "В ОПЕК нет паники по этому поводу", - заключил он.

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Саудовская АравияАтаки на предприятия Saudi Aramco
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