Банк БРИКС одобрил новые проекты в Индии, России и ЮАР на $1,4 млрд

ШАНХАЙ, 16 сентября. /ТАСС/. Новый банк развития (НБР, банк БРИКС) одобрил финансирования четырех новых проектов в Индии, ЮАР и России на общую сумму $1,4 млрд. Об этом говорится в заявлении пресс-службы банка, опубликованном в понедельник на сайте финансовой организации по итогам состоявшегося 12 сентября 21-го заседания Совета директоров НБР.

Российский проект предусматривает выделение банком БРИКС $300 млн Евразийскому банку развития (ЕАБР) на финансирование подпроектов, в которых используются технологии производства энергии за счет возобновляемых источников, таких как ветер, солнце и вода. "Цель проекта заключается в том, чтобы содействовать инвестициям в производство возобновляемой энергии, которые будут способствовать созданию энергобаланса в России в соответствии с энергетической стратегией страны до 2030 года, а также снижению выбросов углекислого газа", - говорится в сообщении банка.

Новый банк развития учрежден странами БРИКС (Бразилией, Россией, Индией, Китаем и ЮАР). Основная задача банка заключается в финансировании инфраструктурных проектов и проектов устойчивого развития в странах БРИКС и в развивающихся странах. С 2016 года, когда банк начал свою операционную деятельность, было одобрено 42 проекта на общую сумму около $11,6 млрд. В утвержденной банком стратегии развития на 2017-2021 годы указывается, что общий объем одобренных советом директоров НБР кредитов к 2021 году может составить от 32 млрд до 44 млрд долларов.