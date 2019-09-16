Поставщики и ретейл признали штрафы за пределами сроков договора недобросовестными

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Комиссия по Кодексу добросовестных практик (КДП), которая является саморегулируемой организацией представителей ретейла и поставщиков, договорилась признать выставление и оспаривание штрафов за пределами сроков, прописанных в договорах поставки, недобросовестными. Такое решение было принято на последнем заседании комиссии, протокол которого есть у ТАСС.

"В случае соблюдения указанного срока уведомления о несогласии с применением и/или размером штрафных санкций, обе стороны должны предпринять все добросовестные и разумно возможные усилия для урегулирования спора о применении/ размере штрафных санкций в разумный срок и не производить в одностороннем порядке зачеты или удержание сумм штрафных санкций в течение срока такого урегулирования", - говорится в документе.

Комиссия рекомендовала участникам рынка установить в договоре поставки зеркальные сроки направления уведомления о применении штрафных санкций и мотивированных возражений на них. Как говорится в решении, для ответа о согласии или отрицании условий договора поставщику дается пять дней, а на подготовку мотивированного возражения срок увеличивается ровно на столько, на сколько позже выставила сеть претензию.

Как отметил исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков, поставщики позитивно оценивают принятые решения. "Вопрос выставления штрафных санкций - один из наиболее острых во взаимоотношениях поставщиков и сетевого ретейла. Удержание штрафов из дебиторской задолженности или односторонний зачет сегодня практикуют практически все сети. Определение зеркальных сроков предъявления претензий и ответа на них безусловно даст поставщикам больше времени на подготовку ответа, а розничные сети будут стремиться к более оперативному выставлению претензий", - пояснил он.

По словам Вострикова, в случае, если ретейл выставляет претензии оперативно после нарушения, то поставщику требуется минимальное количество времени для объяснения ситуации по "горячим следам", а вот если претензии выставляются через год, два, то приходится заниматься "археологией" - поднимать архивы документов, пытаться восстанавливать хронологию событий и обстоятельств, поэтому такое решение является вполне логичным.

О саморегулировании в торговле

В конце 2012 года крупнейшие отраслевые союзы подписали Кодекс добросовестных практик взаимоотношений между торговыми сетями и поставщиками потребительских товаров. Саморегулирование в ретейле было одной из основных тем встречи вице-премьера Дмитрия Козака с представителями торговых сетей и поставщиков, которая проводилась в марте. Отрасль обсуждает варианты адаптации норм саморегулирования под новые рыночные условия. В рамках этой работы ретейлеры и поставщики подготовят дорожную карту по саморегулированию до 2021 года.