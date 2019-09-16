Эксперты: российским ученым пока невыгодно создавать собственный инновационный бизнес

НОВОСИБИРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Российским ученым в настоящее время невыгодно создавать собственные инновационные компании, поскольку индустрия не заинтересована в лабораторных образцах разрабатываемых ими технологий, считают опрошенные ТАСС региональные эксперты в области науки и бизнеса в преддверии технологического форума "Технопром-2019". Изменить ситуацию, по их мнению, может помочь развитие специальных структур, таких как технопарки, а также государственная поддержка.

Неразвитые технологии

В первую очередь выход в реальный сектор ученым осложняет недостаточный для промышленного внедрения уровень разработок, которые делаются в научных институтах. По словам заместителя генерального директора по инновационной деятельности новосибирского Академпарка, экс-вице-президента компании-производителя модификатора для различных материалов - углеродных нанотрубок - Ocsial Левана Татунашвили, сегодня технологический уровень научных разработок обычно соответствует лабораторному образцу. При этом у ученых сегодня нет собственных инструментов, чтобы качественно повышать этот уровень.

"Бизнес должен сам разворачиваться в сторону инноваций. Индустриальные компании должны становиться менторами для инновационных проектов и создавать технологические полигоны для их адаптации к реальным условиям производства", - отметил Татунашвили.

С ним согласился руководитель пространства коллективной работы "Точка кипения" Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) Кирилл Зубарев. Он подчеркнул, что есть отрасли, в которых партнерство науки и бизнеса налажено, и нет запроса на создание собственных компаний научными институтами - такая ситуация наблюдается, например, в военно-промышленном комплексе.

"Однако для большинства прикладных институтов запрос на выход в реальный сектор есть, но технологический уровень разработок далек от того состояния, когда его может принять конкретное производство", - подчеркнул Зубарев.

Отсутствие коммуникации

Эксперты вспоминают, что в 90-е годы ситуация складывалась совершенно иначе. Ведущий научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Владимир Клисторин отметил, что тогда было много примеров создания научными сотрудниками успешных собственных предприятий. "Однако сегодня конъюнктура рынка сильно изменилась, и осложнилась коммуникация с производством. Вновь вернулась необходимость в особых структурах, которые готовы были бы стать "связующим мостиком", - считает Клисторин.

Татунашвили также отметил, что "связующий мостик" был утрачен, и именно в 90-е годы. "Раньше в нашей стране существовала целая система ведомственных отраслевых институтов и конструкторских бюро, которые решали эту задачу. К сожалению, в 90-х годах мы практически потеряли этот пласт, и связь науки с производством была в значительной мере разорвана", - пояснил он.

Сегодняшняя экономическая обстановка совершенно не располагает к тому, чтобы ученые самостоятельно занимались бизнесом. Выстраивать коммуникацию, по мнению специалистов, должны специализированные структуры, которыми становятся развивающиеся технопарки и бизнес-акселераторы.

"Есть такие люди, которые называются технологическими брокерами. Они выступают посредниками в паре ученый-предприниматель, - сказал Кирилл Зубарев. - Технологический брокер выступает связующим звеном, помогая найти общий язык науке и бизнесу. Технологические брокеры все больше востребованы сегодня, и их услуги неслучайно пользуются спросом",

Конкурентный рынок

Кроме того, ученые, которые хотели бы выйти в реальный сектор со своими разработками, сталкиваются не только с тем, что бизнес отдает предпочтение готовым решениям, которые зачастую предлагают зарубежные технологии. Даже самим ученым проще и выгоднее сотрудничать с уже существующими структурами, которых достаточно много, нежели выходить на конкурентный рынок.

По мнению старшего научного сотрудника Института катализа СО РАН, который занимается активным внедрением своих разработок, Дмитрия Селищева, помочь в продвижении на рынок должна государственная поддержка.

"Если говорить о разработке совершенно новых продуктов или технологий, то коммерческие компании, как правило, проявляют слабую заинтересованность во вложении средств в них из-за высоких рисков. В этой ситуации взаимодействие оказывается проще с различными фондами по специальным программам поддержки (например, программы Фонда содействия инновациям)", - отметил Селищев.

Международный форум технологического развития "Технопром" ежегодно проходит в Новосибирске. В 2019 году его главной темой станет "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа форума, который пройдет 18-20 сентября, включает более 90 мероприятий. Сибирский форум "Индустрия информационных систем" в этом году является мероприятием-спутником "Технопрома".

В 2018 площадки "Технопрома" посетили более 7,8 тыс. человек. В числе организаторов - правительство РФ, власти Новосибирской области и Сибирское отделение РАН. ТАСС является информационным партнером "Технопрома - 2019".