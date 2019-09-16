Акции нефтяных компаний РФ растут на Мосбирже на 3% на фоне роста нефтяных котировок

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Акции крупнейших российских нефтяных компаний в ходе торгов на Московской бирже растут на 3% на фоне увеличения цен на нефть в связи с падением добычи в Саудовской Аравии после атак дронов на мощности Saudi Aramco - крупнейшей в мире компании по объему нефтедобычи.

Так, по состоянию на 10:40 мск, акции "Роснефти" прибавили 3,61%, до 424,85 рубля за бумагу, "Лукойла" - на 2,71%, до 5,523 тыс. рубля, а "Сургутнефтегаза" - на 2,18%, до 38,19 рубля, свидетельствуют данные торгов.

Рынок акций показывает положительную динамику на фоне увеличения цен на нефть. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 7,8% и достигла отметки $65,32 за баррель. Цена октябрьского фьючерса нефти WTI растет на 7,2% - до $59,11 за баррель.