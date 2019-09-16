"Ъ": РЖД начали процесс передачи участков текущего отцепочного ремонта в аренду ВРК

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. ОАО "РЖД" планирует передать участки текущего отцепочного ремонта от своей Центральной дирекции инфраструктуры (ЦДИ) в аренду дочерним вагоноремонтным компаниям (ВРК), сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на оперативный приказ монополии.

Согласно документу, к 9 сентября должен быть определен перечень движимого и недвижимого имущества участков ТОР, которое должно быть передано ВРК-1, ВРК-2 и ВРК-3 в аренду или законсервировано.

По мнению одного из собеседников газеты, РЖД пытаются обособиться от расходов на содержание мощностей по текущему отцепочному ремонту.

Один из собеседников издания отмечает, что операторы опасаются, что РЖД переведут их на сервисные контракты с ВРК. Таким образом, вагон, отцепленный на время ТОР, выйдет из процесса перевозки, и тогда непонятно, кто будет нести ответственность за груз, если речь идет о груженом вагоне. Помимо прочего, ВРК могут отказаться работать с клиентом по своему усмотрению, а также предоставлять разные расценки. Собеседник также указывает на то, что таким образом будут уничтожены частные депо.

Источник "Ъ" полагает, что монополия стремится загрузить свои вагоноремонтные предприятия и одновременно "снять с себя ответственность за сроки простоя вагонов, качество ремонта и сохранность груза".