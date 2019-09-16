Эксперт считает, что в России пока нет глобальной закредитованности населения

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Глобальной закредитованности российских заемщиков не наблюдается, но риск возникновения кредитного "пузыря" необходимо учитывать. Такое мнение высказал ТАСС заместитель генерального директора группы Societe Generale по направлению "Международные банковские и финансовые услуги", член совета директоров Росбанка Филипп Хейм.

"Рынок в сфере потребительского кредитования очень динамичен, и сегодня мы видим двузначный рост потребительских займов - продукт крайне популярен среди клиентов. Наше видение ситуации следующее: с макроэкономической точки зрения уровень задолженности российских граждан в глобальном масштабе все еще очень низок, если учитывать различные банковские показатели. Таким образом, в целом о глобальной закредитованности населения говорить не приходится", - считает Хейм.

Но, по мнению Хейма, существует потенциальный риск "перегрева" этого сегмента финансового рынка в конкретных регионах. "В связи с этим мы считаем, что макропруденциальная политика, проводимая ЦБ, должна способствовать предотвращению возникновения "пузыря" в будущем. Таким образом, на текущий момент мы не видим предпосылок к возникновению "пузыря", однако считаем, что важно учитывать риск его появления", - отметил он.

ЦБ неоднократно выражал обеспокоенность темпами роста потребкредитования и долговой нагрузки заемщиков, которые заметно опережают рост как номинальных доходов, так и заработных плат.

С 1 октября российские банки должны будут рассчитывать показатель долговой нагрузки и применять надбавки к коэффициентам риска в зависимости от показателя долговой нагрузки и полной стоимости кредита. Рост коэффициентов риска означает, что банку для обеспечения выдаваемых кредитов будет требоваться больше капитала, чем раньше. Это делает наращивание кредитования менее выгодным.