"Газпром" увеличивает транзит газа через Украину в Европу из-за ограничений по OPAL

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. "Газпром" после введения ограничений на поставки газа через газопровод OPAL начал увеличивать транзит газа через Украину в Европу, 16 сентября он может вырасти на 12,5%, свидетельствуют данные словацкой Eustream.

Что трубопровод OPAL значит для "Газпрома" и при чем тут "Северный поток — 2"

Предполагаемый объем поставок газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Вельке Капушаны" (один из пограничных пунктов между Словацкой Республикой и Украиной) 16 сентября может увеличиться до 150,151 млн куб. м. 15 сентября объем прокачки составил 133,461 млн куб. м.

OPAL Gastransport GmbH в 07:00 по московскому времени в субботу ввел ограничения для "Газпрома" в использовании транзитных мощностей газопровода. 10 сентября Суд ЕС по иску Польши отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода OPAL, принимающего газ "Северного потока".

Прокачка по магистрали через пункт в Грайфсвальде утром в субботу снизилась до 32,76 млн КВт/ч с примерно 44 млн КВт/ч днем ранее. Примерно на этом уровне она оставалась и на утро понедельника - 33,07 млн КВт/ч. Поставки газа из "Северного потока" через другой газопровод - NEL при этом возросли - с 29,16 млн КВт/ч в пятницу до 32,43 млн КВт/ч на утро понедельника.

Ранее 13 сентября германский регулятор запретил компании OPAL Gastransport проводить дополнительные аукционы на мощности газопровода.

OPAL - трубопровод-отвод, соединяющий "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ поступает в Германию до границы с Чехией. Его мощность - 36 млрд куб. м в год.