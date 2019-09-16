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Атаки на предприятия Saudi Aramco

Reuters: Saudi Aramco уведомила клиентов о возобновлении отгрузки нефти

По данным агентства, дочерняя трейдинговая компания Saudi Aramco ищет на рынке объемы нефтепродуктов для осуществления быстрых поставок

ТАСС, 16 сентября. Саудовская национальная нефтяная компании Saudi Aramco уведомила некоторых клиентов о возобновлении отгрузки нефти после нападения на ее предприятия.

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Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным источников, погрузка в порту проходит в нормальном режиме.

Агентство также информировало, что дочерняя трейдинговая компания Saudi Aramco в срочном порядке ищет на рынке объемы нефтепродуктов для осуществления быстрых поставок, в частности, ее интересует дизельное топливо.

Теги
Саудовская АравияАтаки на предприятия Saudi Aramco
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