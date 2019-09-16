Reuters: Saudi Aramco уведомила клиентов о возобновлении отгрузки нефти

ТАСС, 16 сентября. Саудовская национальная нефтяная компании Saudi Aramco уведомила некоторых клиентов о возобновлении отгрузки нефти после нападения на ее предприятия.

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Об этом в понедельник сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным источников, погрузка в порту проходит в нормальном режиме.

Агентство также информировало, что дочерняя трейдинговая компания Saudi Aramco в срочном порядке ищет на рынке объемы нефтепродуктов для осуществления быстрых поставок, в частности, ее интересует дизельное топливо.