Экспортная пошлина на нефть в России с 1 октября снизится на $3,5

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 октября 2019 года снизится на $3,5 и составит $87,2 за тонну, говорится в сообщении Минфина.

Средняя цена нефти Urals за период с 15 августа по 14 сентября 2019 года, согласно расчетам Минфина России, составила $59,52 за баррель или $434,5 за тонну.

Отмечается, что пошлина на высоковязкую нефть понизится до $8,7 с $9. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла уменьшится до $26,1 за тонну, на темные - до $87,2.

По данным Минфина, льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с новой формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года остается на нулевом уровне.

Пошлина на сжиженный газ также остается на нулевом уровне. Пошлина на кокс снизится до $5,6 с $5,8 за тонну.

Пошлина на экспорт товарного бензина уменьшится до $26,1, прямогонного (нафта) - до $47,9 с $49,8 за тонну, добавили в Минфине.

В новость были внесены изменения (13:03 мск) - добавлены подробности по тексту.