Полпред президента призвал власти Курской области активнее привлекать новых инвесторов

КУРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе (ЦФО) Игорь Щеголев рекомендовал властям Курской области сосредоточиться на привлечении в регион новых инвесторов.

"В национальном рейтинге инвестиционного климата регионов России Курская область пока находится на 62 месте. Это значит, что очень многое нужно сделать для создания комфортных условий для наращивания частных инвестиций, причем не только действующих крупных предприятий, но и новых инвесторов", - сказал он на церемонии инаугурации губернатора Романа Старовойта.

Щеголев при этом отметил и позитивные экономические показатели Курской области.

"Есть хорошие результаты в экономике. Президентом поставлена задача увеличить инвестиции в основной капитал и довести их долю в валовом региональном продукте до 27%. Курская область является лидером по данному показателю - 28,8%, это лучший показатель среди регионов нашего округа. Однако для удержания на этом уровне потребуется много усилий", - сказал Щеголев.

Полпред также обратил внимание Старовойта на уровень смертности в регионе. "В регионе активно строятся объекты социальной инфраструктуры, детские сады, школы, спортивные объекты, укрепляется материальная база здравоохранения. Но, несмотря на позитивную динамику в последнее время, показатели смертности населения в области по-прежнему значительно превышают среднероссийский уровень. Этот уровень нужно снижать, попрошу приложить к этому дополнительные усилия", - добавил Щеголев.

Роман Старовойт победил на состоявшихся 7 сентября выборах главы региона, набрав 81,07% голосов избирателей.