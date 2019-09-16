Росатом выделит дополнительно €4 млн на подготовку кадров для стран-новичков в атоме

ВЕНА, 16 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" поддерживает участие МАГАТЭ в подготовке кадров для стран, принявших решение о строительстве первой атомной электростанции (АЭС) в стране и дополнительно выделит €4 млн на продолжение этой инициативы. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев, выступая на 63-й Генеральной конференции МАГАТЭ.

"За последние три года только в рамках российских программ под эгидой агентства обучено более 450 человек. Мы выделяем срочно еще €4 млн на продолжение этой инициативы", - сказал он.

Лихачев отметил, что странам-новичкам, которые только становятся на путь развития атомной энергетики, оказывается системная помощь в создании инфраструктуры для ядерной энергетики и установившейся практикой стало участие в этой деятельности национальных органов регулирования.

"Россия готова провести в 2022 году под эгидой МАГАТЭ международную конференцию организаций научно-технической поддержки регуляторов", - добавил глава Росатома.

При этом Лихачев отметил, что для обеспечения безопасности в атомной промышленности надо не только укреплять нормативно-правовую базу, но и необходимо делать упор на развитие технологий.

В настоящее время Росатом строит в России и предлагает своим зарубежным партнерам референтные проекты АЭС с повышенным уровнем безопасности.

Будущее атомной энергетики

Глава Росатома считает, что строительство атомных электростанций (АЭС) с реакторами малой и средней мощности является одним из перспективных направлений в атомной энергетике будущего.

"Другое перспективное направление - внедрение реакторов малой и средней мощности. Это открывает новые возможности для освоения труднодоступных регионов, где нужна безопасная и дешевая энергия. С удовлетворение констатируем, что МАГАТЭ инициировало процесс по встраиванию этих технологий в существующие нормы и правила агентства", - сказал он.

Лихачев напомнил, что первый в мире плавучий атомный энергоблок "Академик Ломоносов" прошел комплексные испытания и на прошлой неделе прибыл в самый Северный город России - Певек на место постоянного базирования.

Плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) станет одиннадцатой в России и самой северной в мире. Энергообъект электрической мощностью 70 МВт и тепловой - 50 Гкал/ч может обеспечить светом и теплом до 100 тыс. человек.

АЭС в Белоруссии

Лихачев заявил, что строительство атомной электростанции (АЭС) в Белоруссии, которое ведет госкорпорация "Росатом", подходит к концу.

"Подходит к концу сооружение Белорусской АЭС", - сказал он.

Первая атомная станция в Белоруссии строится недалеко от города Островца Гродненской области. АЭС будет состоять из двух энергоблоков суммарной мощностью до 2,4 тыс. МВт. Белоруссия и РФ заключили соглашение о предоставлении на строительство станции российского кредита в размере 10 млрд долларов. Предполагается, что он покроет 90% затрат на сооружение АЭС.

Ввод в эксплуатацию первого блока запланирован в 2019 году, второго - в 2020 году.

Лихачев также напомнил, что Росатом продолжает строительство энергоблоков в Индии, Бангладеш, Турции и в Финляндии, начаты строительно-монтажные работы на площадках в Венгрии и в Египте, набирает обороты проект АЭС в Узбекистане.

Снижение выбросов парниковых газов

Лихачев считает, что наращивание темпов строительства и ввода в эксплуатацию современных атомных электростанций (АЭС) поможет в сокращении выбросов парниковых газов.

"В первую очередь нужно наращивать темпы ввода новых, современных АЭС. Кумулятивный эффект здесь очевиден. Это - возникновение новых городов, строительство дорог и другой социально-значимой инфраструктуры, создание новых рабочих мест, рост налоговых выплат в бюджет и сокращение выбросов СО2", - сказал он.

Лихачев отметил, что ключевой задачей МАГАТЭ является максимально эффективное задействование потенциала ядерных технологий в интересах выполнения решений Парижского саммита по изменению климата и достижения целей устойчивого развития.

"В этой связи приветствуем знаковое решение межправительственной группы экспертов по изменению климата относительно включения атомной энергетики в сценарии ограничения роста температуры окружающей среды", - добавил глава Росатома.

Парижское соглашение, регулирующее меры по снижению углекислого газа в атмосфере, было принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата, состоявшейся в Париже. Страны пяти континентов условились тогда не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. Ученые полагают, что более значительный рост температуры может привести к необратимым последствиям для экологии. Парижское соглашение вступило в силу 4 ноября 2016 года.

Новость обновлена (13:37 мск) - добавлена информация о подготовке кадров для стран-новичков в атоме