Минэнерго ожидает 3-4 трлн рублей частных инвестиций в нефтехимию в 2024-2025 гг.

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Минэнерго России ожидает, что государственная поддержка крупнотоннажной химии позволит в течение нескольких лет привлечь в отрасль дополнительно 3-4 трлн руб. частных инвестиций. Об этом заявил замминистра энергетики России Павел Сорокин, выступая на выставке "Химия - 2019".

"Сейчас правительство совместно с Минэнерго и Минпромторгом разрабатывает программу (поддержки) вязкой крупнотоннажной химии <...> для того, чтобы тот дополнительный продукт, который будет давать крупнотоннажка, действительно создал давление на цены на внутреннем рынке, чтобы он создал адекватные рыночные условия именно для химиков, чтобы они могли получать сырье следующего передела по адекватным ценам", - сказал Сорокин.

"Сейчас на выходе находится ряд законодательных инициатив, поддерживающих крупнотоннажную химию <...> Мы ожидаем, что прирост инвестиций как минимум будет исчисляться триллионами (рублей) - как минимум 3-4 трлн рублей инвестиций и создание более $10 млрд дополнительной выручки из того сырья, которое у нас уже есть - этан, СУГи, возможно стимулирование использования нафты в нефтехимии", - сказал Сорокин.

Как он уточнил журналистам, эффекта от господдержки стоит ожидать в течение нескольких лет после принятия соответствующих законопроектов.

"По этану получается 2,5 трлн рублей (инвестиций) и еще дополнительно до 1 трлн рублей, если будет принято решение по СУГам. До 2024-2025 годов (предполагаемый срок инвестиций), потому что по проекту [Амурскому газохимическому комплексу "Сибура"] нужно принять инвестрешение, нужно начать строить, достроить - это где-то пять лет цикл минимум", - резюмировал чиновник.

В данный момент правительство обсуждает возможность ввода обратного акциза на этан и на СУГ. От решения по акцизу на СУГ, в частности, зависит итоговая конфигурация проекта строительства Амурского газохимического комплекса "Сибура".