Единороссы планируют обсудить с Силуановым параметры бюджета на 2020 год

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Фракция "Единая Россия" в Госдуме планирует 25 сентября провести заседание с участием первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова для обсуждения параметров бюджета-2020. Об этом сообщил в понедельник журналистам вице-спикер палаты, руководитель фракции Сергей Неверов после заседания президиума парламентского большинства, на котором депутаты заслушали главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева.

"Могу предварительно сказать, что 25 сентября мы планируем заседание фракции с участием первого заместителя правительства - министра финансов [Антона] Силуанова, чтобы обсудить и бюджет, который будет вноситься в Госдуму, и, конечно, те параметры, которые будут отражены в рамках программы, о которой мы сегодня говорили, о комплексном развитии сельских территорий", - сказал Неверов.