Песков: план интеграции России и Белоруссии должен быть представлен лидерам до конца года

АНКАРА, 16 сентября. /ТАСС/. Программа экономической интеграции РФ и Белоруссии должна быть представлена президентам двух стран до конца текущего года, пока что информация о ней носит предварительный характер. Об этом журналистам заявил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В понедельник газета "Коммерсантъ" сообщила, что этот документ, согласованный премьерами двух стран Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом, предполагает, в частности, возможность перехода на единые Налоговый и Гражданский кодексы, общий внешнеторговый режим, а также к единому регулятору рынков нефти, газа и электроэнергии.

"Пока план не публиковался, не раскрывался, поэтому вся эта информация носит сугубо предварительный характер", - сказал Песков, отметив, что о содержании дорожной карты станет известно в тот момент, когда правительства двух стран будут докладывать об этом президентам. Отвечая на вопрос о сроках такого доклада, Песков отметил, что президенты поручали сделать это "до нового года, но конкретной договоренности [по дате] пока нет".

"Этот план действий, насколько мне известно, в большой части уже согласован, проделана очень серьезная работа с двух сторон", - подчеркнул Песков, отметив, что речь идет о продолжении шагов в рамках интеграции.

В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. В конце июня белорусский премьер Сергей Румас сообщил по итогам встречи с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, что Минск и Москва должны к ноябрю согласовать все интеграционные дорожные карты. Румас пояснил, что в обновленной программе действий по развитию Союзного государства будут прописаны в первую очередь дорожные карты по секторам экономики.