Депутаты Петербурга предложили вдвое снизить ставку транспортного налога на плавучие доки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Законопроект, предусматривающий двукратное понижение ставки транспортного налога на плавучие доки, внесен на рассмотрение Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе городского парламента.

"Документом предлагается понизить в два раза ставку транспортного налога на плавучие доки - судоремонтные сооружения технического флота, предназначенные для подъема из воды судна, находящегося на плаву, его ремонта (или транспортировки) и спуска на воду", - говорится в сообщении пресс-службы.

Соответствующие изменения предлагается внести в городской закон "О транспортном налоге".

Как отмечается в распространенном пресс-службой комментарии председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова, в ходе анализа действующего законодательства было выявлено, что ставка транспортного налога на плавучие доки фактически совпадает со ставкой, предусмотренной для катеров, яхт и гидроциклов, "то есть транспортных средств, значительную часть которых можно отнести к предметам развлечения и роскоши".

"Это создает неоправданно завышенную налоговую нагрузку на судоремонтные предприятия, что противоречит принципам экономической политики города. Снижение в два раза ставки транспортного налога на плавучие доки создает дополнительные возможности для развития в первую очередь небольшим судоремонтным предприятиям и позволит им повысить свою конкурентоспособность на российском рынке", - привели в пресс-службе городского парламента слова Макарова.

Повышение налоговых ставок по транспортному налогу в том числе на катера, яхты, гидроциклы и плавучие доки было зафиксировано законом Санкт-Петербурга от 15 ноября 2017 года. Тогда налоговая ставка была определена в размере 200 рублей. Внесенным законопроектом предлагается вернуть размер налоговой ставки, действующий до 2017 года в отношении плавучих доков, установив ее в размере 100 рублей.