ФГК и "Цифровая логистика" начинают эксплуатацию нового сервиса "Лоты подвижного состава"

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. АО "ФГК" (дочернее общество ОАО "РЖД") совместно с оператором электронной торговой площадки "Грузовые перевозки" (ЭТП ГП) - ООО "Цифровая логистика" в рамках развития цифровых технологий на рынке грузовых железнодорожных перевозок и повышения доступности услуг для клиентов начинают промышленную эксплуатацию нового сервиса "Лоты подвижного состава", следует из сообщения РЖД.

"С 17 по 18 сентября 2019 года на площадку будут предоставлены до 1 тыс. полувагонов и крытых вагонов для перевозки различных грузов. По результатам пилотных торгов в дальнейшем мы планируем диверсифицировать номенклатуру перевозимых грузов и виды предоставляемого подвижного состава," - отметил Леонид Воронин, первый заместитель генерального директора АО "ФГК".

Для привлечения грузовой базы на ЭТП ГП и гарантированного обеспечения грузовладельцев полувагонами и крытым подвижным составом полигонами предоставления вагонов определены Свердловская, Южно-Уральская, Октябрьская, Северо-Кавказская, Горьковская и Дальневосточная железные дороги.