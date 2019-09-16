Работодатели и профсоюзы поддержали законопроект об электронных трудовых книжках

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве РФ поддержала законопроект о введении электронных трудовых книжек. Об этом по итогам заседания президиума фракции "Единая Россия" сообщил ее первый замруководителя, член думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев.

"Обсуждался этот вопрос [о введении электронных трудовых книжек] очень скрупулезно в рамках российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Были вопросы у стороны работодателей и вопросы у стороны профсоюзов. В настоящий момент стороны достигли консенсуса. Принимаемый законопроект поддержан всеми тремя сторонами социального партнерства", - сказал Исаев. Предположительно, нижняя палата парламента рассмотрит документ в первом чтении 17 сентября, уточнил он.

"Мы считаем, что законопроект послужит на пользу работникам, на пользу модернизации нашей экономики", - заключил парламентарий.

В июле кабмин РФ внес в Госдуму законопроект о введении электронной трудовой книжки. 11 сентября документ был поддержан профильным комитетом нижней палаты. Планируется, что закон в случае принятия вступит в силу с 1 января 2020 года и затронет порядка 60 млн граждан и около 8,5 млн хозяйствующих субъектов. Граждане в течение 2020 года должны будут сделать выбор: отказываться от бумажной книжки или нет. С 2021 года для тех, кто впервые вступает в трудовые отношения, будут вестись только электронные книжки.