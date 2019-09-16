Бизнесмены Болгарии и России обсуждают перспективы взаимовыгодного сотрудничества

ВАРНА, 16 сентября. /ТАСС/. Болгаро-российский бизнес форум открылся в понедельник в Варне в рамках 17-го заседания межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. В представительном форуме принимают участие около 150 российских и болгарских компаний.

"Россия является одним из основных внешнеполитических партнеров Болгарии, ее доля составляет 5,8% общего товарооборота. В нынешнем году товарооборот между нашими странами уменьшился на 4,5%, но надеюсь, что сегодняшний форум поможет преодолеть эту негативную тенденцию, создаст дополнительные условия для развития взаимовыгодного партнерства", - отметил на открытии конференции директор Исполнительного агентства поддержки малого и среднего бизнеса при Минэкономики Болгарии Бойко Таков.

Торговый представитель РФ в Болгарии Константин Артюшин пообещал, что все предложения болгарских коллег о развитии бизнес отношений с Россией будут услышаны. "Результатом работы бизнес форумов должны быть новые контакты между компаниями из России и Болгарии, обмен информации и, в итоге, заключение новых контрактов. Обещаю, что все предложения болгарских коллег о сотрудничестве будут услышаны в России", - сказал Артюшин.

В рамках варненского форума запланированы многочисленные двухсторонние встречи представителей болгарских и российских компаний. Заседание межправительственной комиссии проходит 16-17 сентября, обсуждаются двухсторонние отношения в различных областях: экономике, энергетике, туризме, сельском хозяйстве, транспорте. Глава российской делегации - министр промышленности и торговли Денис Мантуров, который прилетит в Варну во вторник, в составе делегации - представители всех министерств, чьи вопросы будут затронуты на заседании.

"Российско-болгарский торгово-экономический диалог продолжают тормозить введенные против России санкции. Вместе с тем потенциал для развития сотрудничества имеется с обеих сторон - главное, чтобы был взаимный интерес и желание вести конструктивный диалог", - отметило посольство России в Болгарии накануне заседания межправкомиссии.

Министр энергетики Болгарии, сопредседатель МПК Теменужка Петкова подчеркнула, что между Болгарией и Россией существует "хороший, прагматичный и конструктивный диалог, удовлетворяющий интересы каждой страны".