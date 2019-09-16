Росатом планирует до конца 2019 года начать строительство II блока АЭС "Аккую" в Турции

ВЕНА, 16 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" планирует начать до конца 2019 года заливку "первого бетона" второго блока атомной электростанции (АЭС) "Аккую" в Турции, что означает фактический старт строительства блока. Об этом сообщил журналистам глава Росатома Алексей Лихачев в кулуарах 63-й Генеральной конференции МАГАТЭ.

"Мы надеемся, что выйдем на заливку "первого бетона" второго блока до конца этого года", - сказал он.

В конце августа "Аккую Нуклеар" (входит в Росатом), которая реализует проект строительства первой в Турции АЭС "Аккую", получила основную лицензию, позволяющую начать строительство второго блока.

Госкорпорация "Росатом" также надеется, что лицензия на строительство третьего блока АЭС "Аккую" будет выдана регуляторами Турции на рубеже 2019-2020 годов. "Исходя из опыта, сложившегося во взаимодействии с турецким регулятором, думаю, что где-то на грани конца текущего - в начале 2020 года будет выдана лицензия на третий блок", - сказал Лихачев.

В кулуарах Петербургского международного экономического форума в начале июня Лихачев говорил журналистам, что Росатом сдал турецкому регулятору весь комплект документов на получение основной лицензии на строительство третьего блока АЭС "Аккую" и рассчитывает получить ее в первом квартале 2020 г.

О станции

Проект сооружения первой в Турции АЭС "Аккую" реализуется созданной в Турции компании "Аккую Нуклеар" на основе межправительственного соглашения, подписанного между Российской Федерацией и Турецкой Республикой в мае 2010 года.

После завершения строительства АЭС "Аккую" с установленной мощностью 4800 МВт будет вырабатывать около 35 млрд кВт ч в год.

Строительство первого блока станции уже ведется.