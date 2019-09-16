ЕК не комментирует возможность РФ поставлять в ЕС газ через Украину без контракта с Киевом

БРЮССЕЛЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) в понедельник отказалась комментировать возможность продолжения поставок российского газа в ЕС через Украину без нового контракта с Киевом.

"Мы не будем комментировать сообщения в СМИ. Но как вы знаете, контракт по транзиту газа заканчивается в конце года и в этот четверг состоятся трехсторонние консультации с Россией и Украиной здесь, в Брюсселе. Давайте подождем и посмотрим", - сказал журналистам представитель ЕК.

15 сентября источник в европейском энергетическом секторе сообщил ТАСС, что Украине и России для бесперебойного транзита газа в ЕС в 2020 году не нужен новый газовый контракт при выполнении Киевом своих обязательств по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство. Собеседник агентства подчеркнул, что "прецедент успешных поставок "Газпрома" по аукционной системе на постсоветском пространстве уже есть", напомнив, что "с 1 января по 12 марта 2019 года "Газпром" поставлял газ в Армению через ГТС Грузии без контракта с Тбилиси, выкупая транзитные мощности через аукционную систему.

Газовые консультации

19 сентября в Брюсселе пройдет трехсторонняя встреча ЕС - РФ - Украина по газу на министерском уровне. Как ранее заявил, отвечая на вопрос ТАСС, зампредседателя Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марош Шефчович, ЕК будет добиваться долгосрочного транзитного контракта для Киева, чтобы гарантировать привлекательность украинской газотранспортной системы для инвестиций в ее модернизацию.

Шефчович подчеркнул, что еще одной темой переговоров станет выполнение обязательств Киева по имплементации европейских энергетических норм, которые "принесут ясность и прозрачность в украинскую газотранспортную систему". Он отметил, что стороны намерены также обсудить порядок формирования транзитных тарифов.

Европейские предложения

По информации источников ТАСС в Брюсселе, ЕС предлагает Украине и России заключить новый транзитный контракт на 10 лет с условием обязательной прокачки не менее 60 млрд куб. м газа в год. Многие киевские политики и чиновники, включая главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, неоднократно заявляли, что в случае прекращения украинского транзита после истечения действующего контракта в конце 2019 года Киев потеряет бюджетные поступления в размере $3 млрд в год.

Шефчович является европейским комиссаром от Словакии, которая, наряду с Польшей, потеряет доходы от транзита российского газа в случае поставок в обход Украины. Еврокомиссия старалась утвердить и успеть имплементировать до конца 2019 года поправки в Газовую директиву, которые распространяют энергетические нормы ЕС на морские трубопроводы, что может ограничить возможности "Газпрома" по свободному использованию мощностей "Северного потока - 2".

10 сентября стало известно, что Европейский суд юстиции аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, соединяющего "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы.