Беглов пригласил инвесторов из китайской провинции Шэньси строить в Петербурге гостиницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил представителям китайской провинции Шэньси принять участие в развитии гостиничной инфраструктуры города. Об этом он сказал в понедельник на встрече с заместителем генерального секретаря постоянного комитета Коммунистической партии Китая провинции Шэньси Хэ Жун в Смольном.

Беглов отметил, что Санкт-Петербург занимает важное место в российско-китайских отношениях.

"В нашем городе работает порядка 300 китайских компаний. Мы приглашаем инвесторов из провинции Шэньси принять участие в строительстве гостиничной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Правительство Петербурга окажет всяческое содействие китайским инвесторам", - сказал он на встрече.

Перспективными направлениями сотрудничества он назвал также медицинский и круизный туризм, образовательные проекты. Врио губернатора привел данные о том, что за первое полугодие Петербург посетили 400 тысяч туристов из Китая, и среди иностранных студентов китайские составляют самую многочисленную группу. Беглов предложил заключить соглашение между Санкт-Петербургом и провинцией Шэньси и "наполнить его конкретными проектами".

Хэ Жун поддержала идею расширения сотрудничества, отметив, что в делегацию вошли представители различных сфер.

"Мы очень хотели бы развивать наше сотрудничество в сферах экономики, торговли, образования, сельского хозяйства и производства лекарств", - сказала она.

Шэньси, внутренняя провинция в Северо-Западном Китае, считается одной из важнейших промышленных баз этой страны. В Шэньси развиты машиностроение, электроника, текстильная промышленность, угледобыча, нефтехимия и пищевая индустрия.