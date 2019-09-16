Губернатор Курской области поддержал постепенную отмену транспортного налога в регионе

КУРСК, 16 сентября. /ТАСС/. Губернатор Курской области Роман Старовойт во время инаугурации, прошедшей в понедельник в Курске, выступил с предложением о постепенной отмене транспортного налога в регионе.

"Планирую выступить с инициативой по справедливому регулированию транспортного налога. Наши граждане должны платить его пропорционально использованию транспорта, и считаю, что транспортный налог постепенно должен быть отменен. Мы понимаем, что для справедливости достаточно будет акцизного сбора на топливо", - сказал Старовойт.

В конце августа 2019 года Счетная палата сообщила о недостаточном уровне поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога. Контрольный орган предлагает правительству поручить министерствам и ведомствам "рассмотреть вопрос о внесении изменений в Налоговый кодекс РФ в части корректировки параметров, определяющих применение повышающих коэффициентов к легковым автотранспортным средствам в зависимости от их мощности и иных неотъемлемых характеристик, а не от стоимости автотранспортных средств".

Роман Старовойт, начинавший свою карьеру в 1995 году на посту исполнительного директора "Регионального инвестиционного агентства", с 2012 по 2018 годы возглавлял Федеральное дорожное агентство (Росавтодор), работал две недели в должности заместителя министра транспорта РФ, после чего 11 октября 2018 года после досрочной отставки губернатора Курской области Александра Михайлова был назначен на пост временно исполняющего обязанности главы региона. На выборах губернатора, прошедших 8 сентября 2019 года, он одержал победу, набрав 81,07% голосов избирателей.