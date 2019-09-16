Reuters: Apple оспорит решение Еврокомиссии о штрафе в размере €13 млрд

ТАСС, 16 сентября. Американская компания Apple оспорит в суде решение Еврокомиссии (ЕК) о выплате Ирландии €13 млрд компенсации за неоправданные налоговые льготы. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters.

По его сведениям, ожидается, что делегация компании в составе шести человек во вторник прибудет на заседание Общего суда ЕС в Люксембурге. Слушания по делу продлятся два дня.

В сентябре министр финансов Ирландии Паскаль Донохью сообщил, что Apple перевела €14,3 млрд на специально созданный правительством Ирландии депозитный счет в качестве компенсации за неоправданные налоговые льготы. €1,2 млрд из них составили проценты за просроченные платежи.

В августе 2016 года Еврокомиссия потребовала от Apple возместить Ирландии неоправданные налоговые льготы. По данным ЕК, с 2003 по 2014 годы Apple платила до 1% налога при базовой ставке в Ирландии 12,5%. Это произошло из-за того, что практически все европейские продажи Apple были зарегистрированы в Ирландии, где расположен главный европейский офис компании, а не в тех странах, где действительно была реализована продукция. Налоговый режим в Ирландии позволял американской корпорации не платить налоги с прибыли, получаемой от продажи продукции в ЕС.

Ирландское правительство с выводами ЕК не согласилось. Власти страны подчеркивали, что Apple не предоставлялись какие-либо особые условия (согласно законодательству ЕС, налоговые льготы избранным компаниям считаются незаконной государственной помощью), и корпорация работала в соответствии с ирландским законодательством.