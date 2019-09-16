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Эксперт: сокращение рабочей недели не приведет к большему общению родителей с детьми

Председатель Совета отцов при Уполномоченном при президенте по правам ребенка Андрей Коченов считает, что излишнее внимание родителей к гаджетам отнимает у них гораздо больше времени, нежели пятидневная рабочая неделя

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 16 сентября. /ТАСС/. Переход на четырехдневную рабочую неделю в России возможен, если это будет финансово выгодно для семей, но это нововведение не станет для родителей стимулом проводить с детьми больше времени, сказал ТАСС председатель Совета отцов при Уполномоченном при президенте по правам ребенка Андрей Коченов в понедельник во время рабочего визита в Великий Новгород.

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"Я бы сказал, что вопрос [перехода на 4-дневную рабочую неделю] не принципиальный вообще: четыре дня или пять дней рабочих. По большому счету, если для семьи это выгодно, для бюджета семьи - то тогда это неплохо. Больше времени проводить с детьми? Я вам так скажу, что даже при этой нагрузке родители могли бы находить возможность быть с детьми гораздо больше времени", - сказал Коченов.

Председатель Совета отцов при Уполномоченном при президенте по правам ребенка считает, что излишнее внимание родителей к гаджетам отнимает у них гораздо больше времени, которое можно было бы потратить на семейное общение, нежели пятидневная рабочая неделя.

"Будет еще один день, думаете, что-то изменится принципиально? Вообще ничего не изменится, проблема точно не в рабочей неделе и не в часах, которые человек проводит за работой. Работа вообще всегда полезна для человека", - сказал Кочетов.

В августе Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд предложение сократить рабочую неделю до четырех дней при сохранении зарплат. Медведев поручил министерству до 30 сентября свою позицию о перспективах перехода на сокращенную рабочую неделю. При этом глава правительства подчеркнул, что переход должен сопровождаться не только сохранением уровня зарплат, но и ростом производительности труда.

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