Эксперты считают, что происшествия в Саудовской Аравии ненадолго поддержат курс рубля

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Курс доллара до конца недели будет находиться в районе 64 рублей, считают эксперты, опрошенные ТАСС. Поддержку рублю оказывают рост нефтяных котировок из-за двукратного падения добычи нефти в Саудовской Аравии и ожидаемое снижение ставки ФРС США на этой неделе.

В ночь на 14 сентября два предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco были атакованы дронами. Ответственность за нападение взяли на себя повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах". В результате нападения добыча нефти в стране упала вдвое.

После открытия торгов на лондонской бирже ICE 16 сентября цены на нефть показали резкий рост - стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent достигла $65,26 за баррель (+8,4%).

Эксперты пока не строят планов на нефть

После атаки Saudi Aramco сократила добычу нефти на 5,7 млн баррелей в сутки, это больше половины от всей добычи в Саудовской Аравии и 5% от мирового объема. Это привело к скачку цен на нефть на $5-10 за баррель, однако дальнейшая динамика, по мнению экспертов, будет зависеть от ряда факторов, связанных с восстановлением инфраструктуры в Саудовской Аравии и эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

При этом аналитики оценивают реакцию нефтяных котировок как довольно сдержанную, так как запасы Саудовской Аравии позволяют ей какое-то время поддерживать экспорт на прежнем уровне. Кроме того, нехватку нефти на рынке уже вызвались компенсировать США.

"По данным S&P Platts, запасы в нефтехранилищах Саудовской Аравии составляют 188 млн баррелей, что эквивалентно 27 дням экспорта. Кроме того, у США достаточно запасов (645 млн баррелей), а в мире - недозагруженных мощностей (2,3 млрд баррелей в сутки) для временной компенсации выпадающей добычи", - говорят специалисты ING.

Долгосрочный рост цен - до $100 за баррель - возможен в том случае, если Саудовской Аравии не удастся восстановить добычу в течение нескольких недель, а также при эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

Портфельный управляющий ИК QBF Денис Иконников, напротив, опасается, что события в результате могут обернуться негативным импульсом для нефтяных цен и опустить их ниже $60 за баррель.

"Дональд Трамп уже разрешил открыть стратегические нефтяные резервы для поддержания рынка. Более того, в текущих условиях у участников сделки ОПЕК+ будет больший соблазн нарушить сделку. В результате дальнейшее восстановление поврежденной инфраструктуры в Саудовской Аравии может привести к обратному эффекту - переизбытку нефти на рынке, из-за которой цены на нефть могут опуститься еще ниже уровня $60 за баррель", - пояснил он.

В то же время, полагает Иконников, если давление на Иран со стороны США усилится, то цены на нефть могут превысить $70 за баррель.

"США могут использовать ситуацию в Саудовской Аравии как оправдание действий против Ирана. При этом уход с рынка более 3 млн баррелей в сутки со стороны Ирана не останется незамеченным участниками рынка", - пояснил эксперт.

То, что эскалация конфликта на Ближнем Востоке повлечет рост нефтяных котировок, считает и главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович.

Краткосрочный эффект для рубля

На фоне роста нефтяных котировок ожидаемо укрепился и рубль. Так, по состоянию на 13:38 мск, курс доллара упал до 64,1 рубля, евро - до 70,8 рубля.

Однако эксперты предупреждают, что данная поддержка носит краткосрочный эффект, так как потенциал ограничен действием бюджетного правила (в соответствии с которым доходы от продажи нефти дороже $41,6 за баррель направляются в резервы).

"Долгосрочный потенциал укрепления ограничен действием бюджетного правила, а также снижением аппетита к риску и развивающимся рынкам. Для ОФЗ это позитивно через снижение инфляционных рисков, связанных с курсом. Однако долгосрочные риски, связанные с глобальным risk-off (снижением аппетитов к рисковым активам - прим. ТАСС) и смягчением бюджетной политики, сохраняются", - указывают эксперты ING.

То, что влияние на курс рубля будет носить позитивное, но краткосрочное воздействие, считают и в компании "Открытие Брокер".

"Несмотря на то, что бюджетное правило Минфина фактически формирует курс рубля, в том числе в паре с долларом, в соответствии с заложенным в правило уровнем [цены нефти] Urals $42 за баррель, объем рублевых интервенций будет увеличен не сразу. По нашим расчетам, из-за подобной специфики в моменте доллар может уйти ниже 61-62 рублей. Вместе с тем среднеквартальные "справедливые" значения по доллару в районе 65 рублей вряд ли будут существенно изменены", - пояснил инвестиционный менеджер компании Тимур Нигматуллин.

По мнению аналитика ИК "Фридом Финанс" Александра Осина, если Саудовская Аравия устранит последствия атаки в течение 3-5 недель, эффект от данной ситуации на рубль будет слабым, "тем более, что резкий рост цен на нефть привел к росту доходности UST [казначейских бумаг США] и опосредованно снижению цен на ОФЗ".

Прогноз рубля до конца недели

На этой неделе внимание рынков будет приковано к заседанию ФРС США, по результатам которого, как ожидается, регулятор снизит ставку на 25 базисных пунктов, до 1,75-2%, что отражает опасения регулятора в отношении рисков замедления роста мировой экономики.

Пока эксперты на конец недели ожидают курса доллара в диапазоне 63-65 рублей.

"В перспективе нескольких ближайших дней динамику курса рубля будут определять два фактора - результаты заседания ФРС США и геополитические последствия масштабной атаки на объекты нефтяной инфраструктуры в Саудовской Аравии. Полагаем, что оба этих фактора способны оказать поддержку российской валюте. Сейчас рынки закладывают в ожидания снижение ставки в США, это способно оказывать умеренное ослабляющее действие на доллар", - поясняет Покатович из "БКС Премьер".

По оценкам "БКС Премьер", если стоимость Brent отодвинется к отметкам $67-70 за баррель за счет геополитики, рубль может начать движение в сторону диапазона 63-63,4 рубля за доллар. Однако в компании полагают, что более вероятным до конца недели будет движение курса в диапазоне 63,5-64,5 рубля за доллар при нефти на уровне $64-66 за баррель.

В ING в краткосрочной перспективе не исключают падения доллара до 63-64 рублей, отметив, что рубль поддержат и приближающиеся налоговые выплаты.

Для ИК "Фридом Финанс" целевым диапазоном является 62,05-64,6 рубля за доллар.