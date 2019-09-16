Корпорация развития Дальнего Востока передает часть полномочий дочерним компаниям

ТАСС, 16 сентября. Корпорация развития Дальнего Востока (КРДВ) меняет систему управления, передавая дочерним компаниям часть полномочий. Это позволит им работать в режиме одного окна, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор корпорации Аслан Канукоев.

КРДВ является управляющей компанией для Свободного порта Владивосток и 20 территорий опережающего развития в регионах Дальнего Востока.

"Мы меняем систему управления. Она состоит из самой корпорации и девяти дочерних обществ, которым мы передаем полномочия, для того чтобы они могли на территориях реализации инвестиционных проектов оказывать все услуги и работали в режиме одного окна для всех резидентов и инвесторов", - сказал Канукоев.

После изменения системы управления дочерние компании могут работать напрямую с резидентами, тогда как раньше эту функцию выполняла сама корпорация. Таким образом, сотрудники дочерних обществ помогают готовить инвестпроекты к реализации, совместно с региональными властями проводят анализ перспективных площадок для дополнительного включения в границы ТОР. Ведется работа по расширению перечня услуг для инвесторов, разработке и внедрению новых механизмов поддержки бизнеса.

По словам главы корпорации, эти меры позволят сделать дочерние компании площадками для координации всей работы с инвесторами.

ТОР - территория с особым правовым режимом ведения бизнеса, где предусмотрены льготные налоговые условия, упрощенные административные процедуры и другие. На сегодняшний день на Дальнем Востоке создано 20 таких территорий. Свободный порт Владивосток - экономическая зона с облегченным налоговым и таможенным режимом, в нее, помимо ряда муниципальных округов Приморья, вошли Ванинский и Советско-Гаванский муниципальные районы в Хабаровском крае, Корсаковский городской округ и Углегорский район на Сахалине, городской округ Петропавловск-Камчатский и городской округ Певек на Камчатке и на Чукотке, соответственно.