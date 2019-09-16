Инвестиции в модернизацию на заводе "Кавказцемент" в КЧР превысили 560 млн рублей

ЧЕРКЕССК, 16 сентября. /ТАСС/. Специалисты завершили в Карачаево-Черкесии модернизацию помольного отделения завода "Кавказцемент". Инвестиции в проект составили более 560 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба главы и правительства региона.

"Холдинг "Евроцемент груп" завершил крупный инвестиционный проект на предприятии "Кавказцемент". Проведена глубокая модернизация помольного отделения, благодаря чему удалось улучшить качество продукции и расширить ее ассортимент. Инвестиции в проект составили более 560 млн рублей", - говорится в сообщении.

После настройки оборудования завод будет выпускать продукцию более высокого качества, что позволит повысить долговечность бетонных изделий. "В модернизированном помольном отделении установлено оборудование ведущих западных производителей: KHD, Aumund, Siemens. Супервайзеры (наблюдатели - прим. ТАСС) компаний участвовали в пуско-наладочных работах. Модернизация проводилась без остановки действующих линий, чтобы обеспечить потребности рынка в текущем строительном сезоне", - отмечается в сообщении.

Также на заводе продолжаются масштабные работы по модернизации, общий объем инвестиций составляет около 6,9 млрд рублей. Программа состоит из двух этапов. Первый этап реализован холдингом "Евроцемент груп" в 2016 году, объем инвестиций составил порядка 500 млн рублей. Второй этап, который уже начат, предусматривает строительство отделения помола цемента по замкнутому циклу производительностью 153 т в час и реализацию на площадке завода проекта по внедрению малой генерации энергии.