Задолженность по зарплате в России в августе снизилась на 5,4%

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Задолженность по заработной плате в России на 1 сентября 2019 года составила 2 млрд 604,9 млн рублей, что на 5,4% меньше, чем месяцем ранее, сообщается в материалах Росстата.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 1 млрд 282,5 млн рублей (49,2%). Долги за 2018 год составляют 617,3 млн рублей (23,7%), за 2017 год и ранее - 705,1 млн рублей (27,1%).

Задолженность по заработной плате на 1 сентября 2019 года имелась перед 40,0 тыс. человек (менее 1% работников по обследуемым видам экономической деятельности), из них 48% - работники обрабатывающих производств; 16% - строительства; 12% - сельского хозяйства, охоты и предоставления услуг в этих областях, лесозаготовок; 7% - транспорта; 6% - добычи полезных ископаемых.