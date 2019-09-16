В ЕАО выросли цены на овощи

ТАСС, 16 сентября. Цена на некоторые виды овощей поднялась в Еврейской АО в связи паводком, в результате которого были повреждены сельскохозяйственные угодья. Об этом ТАСС сообщили в управлении экономики областного правительства.

"Цены на овощи в крупных торговых центрах по области, на рынках, где есть и привозная, и местная продукция, по данным за месяц увеличились. Картофель увеличился в цене на 22%, капуста белокочанная на 58%, лук - на 18%, морковь - на 2%", - сказали управлении.

В ведомстве это связали с окончанием сезона и меньшим объемом местной продукции из-за подтоплений. В управлении отметили, что нынешний паводок и далее будет влиять на цены на овощи от местных производителей.

Как сообщили в ведомстве, глава региона Александр Левинталь поручил проработать с владельцами сетевых магазинов вопрос обеспечения овощами по приемлемым ценам. Владельцам предлагают закупить продукцию, в том числе в других регионах.

Во время Восточного экономического форума в сентябре во Владивостоке Левинталь сообщил ТАСС, что нынешний паводок ударил по сельскому хозяйству сильнее, чем масштабное наводнение на Амуре 2013 года, считающееся самым сильным за всю историю наблюдений. Тогда было подтоплено 37 муниципальных районов, 235 населенных пунктов и более 13 тыс. жилых домов в Амурской области, ЕАО и Хабаровском крае.

Сложная гидрологическая обстановка в этом году в Еврейской АО сохраняется с августа. Подтопления отмечаются в 43 населенных пунктах, вода стоит в 137 жилых домах, залиты 2046 приусадебных участков, 3801 дачный участок, 31 участок дорог общей протяженностью более 16 км. Также подтоплены почти 56,9 тыс. га сельскохозяйственных угодий, подвалы 16 школ и других соцобъектов.