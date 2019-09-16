ВЭБ оставляет за собой право предъявить претензии Украине из-за ситуации с дочерним банком

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. ВЭБ.РФ оставляет за собой право предъявить претензии Украине из-за ситуации с дочерним банком госкорпорации - Проминвестбанком, заявил старший вице-президент правового блока ВЭБ.РФ Игорь Краснов.

В сентябре 2018 года Апелляционный суд Киева наложил арест на акции украинских "дочек" российских госбанков, включая Проминвестбанк, в рамках исполнения решения Международного арбитражного суда в Гааге по взысканию с РФ компенсаций за активы в Крыму.

После этого государственная исполнительная служба Украины выставила 99,7726% акций Проминвестбанка на аукцион, который был назначен на 28 августа 2019 года. Стартовая стоимость пакета акций составляла около $20 млн. Однако Стокгольмский арбитраж запретил Украине продавать акции "дочки" ВЭБ.РФ и обязал возместить госкорпорации все арбитражные расходы. На 20 сентября назначен новый аукцион по продаже акций Проминвестбанка.

"В результате действий украинских правоохранительных органов иностранные инвесторы получили отчетливый сигнал, что международные стандарты защиты инвестиций на территории Украины не действуют. Мы оставляем за собой право предъявить претензии как государству Украина, вовлеченным чиновникам, так и вступившим в сговор третьим лицам по экспроприации собственности ВЭБ", - сказал Краснов, слова которого передает пресс-служба госкорпорации.

Согласно данным Национального банка Украины, на 1 июля 2019 года Проминвестбанк занимал 10-е место по размеру активов среди 76 действовавших в стране банков.