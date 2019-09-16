Россия в середине сентября сократила добычу в рамках ОПЕК+ только на 66% от квоты

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Среднесуточная добыча нефти в России на середину сентября 2019 года составила 1,538 млн тонн, что на 3,5 тыс. тонн ниже уровня августа, следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно- энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК) на 15 сентября.

При пересчете данных в баррели по коэффициенту 7,33 российская среднесуточная добыча с 1 по 15 сентября составила 11,271 млн баррелей в сутки, что на 129 тыс. баррелей больше, чем в июле, когда она составила 11,142 млн баррелей.

Россия и страны ОПЕК+ договорились продлить сокращение добычи с июля. В рамках этой сделки Россия сокращает добычу нефти на 228 тыс. баррелей в сутки к уровню октября 2018 г., когда она составляла 11,421 млн баррелей. Таким образом, по сравнению базовым уровнем Россия сократила добычу на 150 тыс. баррелей в сутки, или на 65,79% от размера квоты.

Всего страны ОПЕК+ договорились снизить производство нефти на 1,2 млн баррелей в сутки, из которых 812 тыс. баррелей приходится на страны ОПЕК и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".