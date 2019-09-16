Эксперты: рынок рекламы в России в первом полугодии 2019 года вырос до 227 млрд. рублей

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Рынок рекламы в январе-июне 2019 года в России вырос на 3%, до 227 млрд рублей (без НДС) по отношению к аналогичному периоду 2018 года, тогда как годом ранее рост составлял 13%. Причины спада эксперты Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) объясняют проблемами российской экономики и падением реальных доходов населения.

"Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России подвела итоги развития рекламного рынка России за первую половину 2019 года. Суммарный объем рекламы в средствах ее распространения за вычетом НДС составил примерно 227 млрд.рублей, что на 3% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года", - говорится в пресс-релизе АКАР.

В пресс-службе ТАСС пояснили, что суммарный объем рекламы в средствах ее распространения за вычетом НДС в первом полугодии 2018 года составил примерно 219 млрд.руб., что было на 13% больше, чем в аналогичном периоде 2017 года.

По словам вице-президента АКАРа Сергея Веселова, в последние 3 года российский рекламный рынок рос на 12-15% в год, а основная причина cнижения динамики в первом полугодии - "серьезные проблемы в экономике, которая фактически находится в стагнации".

"Еще больше усугубляет проблему падение реальных доходов населения - в таких условиях население вынужденно переходит с потребления брендированных товаров к потреблению товаров из нижнего ценового сегмента, а рекламной поддержки последние не требуют, так как здесь работают только скидки, купоны и распродажи", - цитируются в сообщении слова Веселова.

Наибольшее падение доходов показал сегмент печатной прессы - снижение на 16%, до 7,4-7,6 млрд. рублей, значительное снижение у ТВ-сегмента - на 9%, до 81-82 млрд. рублей. Объем радиорекламы снизился на 4%, до 7,3 -7,5 млрд. рублей. Также на 3%, до 20,7-21,1 млрд рублей сократился рынок наружной рекламы, рекламы в кинотеатрах, рекламы в помещениях и на транспорте.

Единственным сегментом, где отмечен рост, стал сектор интернет-рекламы, который вырос на 20% за полгода, до 109-110 млрд. рублей.