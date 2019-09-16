В России запустят образовательную платформу по маркировке товаров

ГЕЛЕНДЖИК, 16 сентября. /ТАСС/. Образовательная онлайн-платформа по маркировке товаров появится в России в начале 2020 года. Соответствующее соглашение в ходе форума "Биотехмед" в понедельник подписал оператор маркировки, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), с компаниями Digital October и Track & Trace Educational Center.

"К декабрю 2019 года будет разработана стартовая версия цифровой платформы, в начале 2020 года планируется начать открытое тестирование", - приводит пресс-служба ЦРПТ слова директора Digital October Алексея Насонова.

По его словам, платформа будет представлять собой облачный сервис с инструментарием для создания и размещения курсов дистанционного образования. "На последующих этапах будут запускаться кастомизированные инструменты аналитики, трекинга учащихся, контроля знаний и успеваемости", - сообщили в ЦРПТ.

Технической стороной вопроса займется Digital October, а Track & Trace Educational Center выступит экспертом в области образовательных программ. ЦРПТ предоставит методическую и консультационную поддержку проекту.

"ЦРПТ находится в постоянном диалоге с отраслями, входящими в маркировку, и мы видим общую потребность компаний в учебных материалах и удобных цифровых просветительских проектах", - прокомментировал гендиректор "Оператор-ЦРПТ" Дмитрий Алхазов.

В рамках проекта также создается сеть центров симуляционного обучения в крупнейших региональных технологических и экономических центрах: Москва, Нижний Новгород, Казань, Новосибирск, Краснодар.