Вакцину от ветряной оспы начнут производить в Кировской области в 2021 году

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Производство вакцин от ветряной оспы планируется запустить на территории Кировской области через два года. Инвесторами проекта станут биофармацевтическая компания "Нанолек" и международная научно-исследовательская фармацевтическая компания GSK. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства региона.

"Вакцины GSK будут производиться на мощностях "Нанолек" в Кировской области. Соответствующее соглашение подписали президент компании "Нанолек" Владимир Христенко и вице-президент и генеральный директор GSK Фарма в России Олег Дубянский. Запуск производства запланирован на 2021 год", - говорится в сообщении.

Объем инвестиций в проект составит около 6,5 млрд рублей. Сотрудничество сторон по этому проекту заявлено на ближайшие 10 лет.

"В дальнейшем компании планируют расширить портфель - перенести в Россию производство и других вакцин GSK", - отмечается в сообщении.

По данным компании "Нанолек", решение о запуске совместного производства связано с "высокой потребностью в вакцине в нашей стране, где, по официальным данным, только в 2018 году зарегистрировано более 830 тыс. случаев ветряной оспы".

Как пояснили ТАСС в правительстве региона, новое предприятие не только позволит создать рабочие места, но и станет большим шагом к созданию в Кировской области Биополиса - "города ученых" под Кировом, где могли бы жить и работать ученые, фармацевты и сотрудники предприятий-участников биофармацевтического кластера, по примеру Иннополиса в Татарстане.

"Нанолек" - биофармацевтическая компания с собственным производством полного цикла, специализируется на выпуске импортозамещающих и инновационных лекарственных препаратов как собственной разработки, так и созданных с привлечением международных партнеров, с фокусом на профилактику и терапию социально значимых заболеваний. GSK - международная фармацевтическая компания, занимается разработкой и производством лекарства, вакцин и потребительских товаров для здоровья. Штаб-квартира GSK расположена в Великобритании. Компания работает более чем в 150 странах. 84 завода GSK расположены в 36 странах, включая Россию.