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Атаки на предприятия Saudi Aramco

WSJ: Эр-Рияд не стал просить ОПЕК и Москву увеличить добычу нефти в свете атак

По сведениям издания, в Саудовской Аравии опасаются, что другие члены ОПЕК "могут слишком нарастить добычу и отнять у королевства долю рынка"

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Власти Саудовской Аравии решили не просить Россию и страны, входящие в ОПЕК, нарастить добычу нефти в свете атак на предприятия компании Saudi Aramco в королевстве. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal.

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По данным ее источников, "ОПЕК и Россия пока отложили наращивание добычи для компенсации возможного дефицита нефти на мировом рынке". Как следует из публикации, саудовские официальные лица в выходные дни провели консультации с представителями нефтедобывающих государств, как из числа членов ОПЕК, так и вне его. Как утверждают источники газеты, чиновники королевства сообщили партнерам, что им "нет необходимости наращивать добычу в качестве ответной меры".

По сведениям издания, в Эр-Рияде "опасаются, что другие члены [ОПЕК] могут слишком нарастить добычу и отнять у королевства долю рынка". Саудовские официальные лица уведомили партнеров о том, что смогут "компенсировать снижение добычи, открыв резервы".

Теги
РоссияСаудовская АравияАтаки на предприятия Saudi Aramco
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