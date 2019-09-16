Дания требует от банка Nordea вернуть $134 млн по сделкам с возвратом налогов

СТОКГОЛЬМ, 16 сентября. /ТАСС/. Налоговое управление Дании требует от банка Nordea 900 млн датских крон ($134 млн) ввиду неправильного возврата уплаченного налога на доход с капитала крупному канадскому пенсионному фонду Hoopp. Об этом в понедельник сообщает Датское радио.

В ошибочных налоговых платежах в период с 2012 по 2015 год также подозреваются шведский банк SEB и датский Danske Bank.

Управление требует обратно в казну деньги, на возврат которых могли иметь право некоторые иностранные лица и компании, зарегистрированные в странах, имеющих налоговые соглашения с Данией. Только в 2012-2015 годах три банка выплатили им 6,2 млрд крон ($920 млн). При этом каждая пятая датская крона могла быть ошибочно выплачена по мошенническим схемам.

Министр по делам налогообложения Дании Карстен Лауритцен в ноябре прошлого года дал поручение Финансовой инспекции страны проверить информацию о предполагаемом мошенничестве с возвратом уплаченного налога на доход с капитала в датском Dаnske Bank и банковских группах Nordea и SEB на сумму 12,7 млрд датских крон ($1,94 млрд) в период 2002-2017 годов. Ряд стран ЕС потерял в общей сложности €55,2 млрд в результате мошеннических сделок, которые в финансовом мире носят названия Cum-Ex и Cum-Cum. Речь идет о возврате уплаченного налога на доход с капитала, когда возврат, однако, заявителю не положен.

Средства массовой информации из 12 стран, в том числе из Германии, Дании, Испании, Италии, Швеции, Финляндии и Франции, участвовали в проведении совместного расследования таких схем. Журналисты изучили более 180 тыс. страниц различных актов, внутренних документов банков и юридических компаний, электронных сообщений. Согласно их выводам, ущерб от действий мошенников как минимум для 10 стран ЕС составил в совокупности €55,2 млрд. Для Германии, по официальной оценке, - свыше пяти миллиардов евро, по неофициальной, - около €10 млрд.