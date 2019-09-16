В ООН заявили, что нападения на саудовские предприятия могут иметь глобальные последствия

ООН, 16 сентября. /ТАСС/. Атака хуситов на предприятия саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco может иметь весьма опасные последствия не только для Ближнего Востока, но и за его пределами. Об этом заявил в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН спецпосланник генсека ООН по Йемену Мартин Гриффитс.

"Мы видим, что конфликт в Йемене расширяется, - отметил он. - Предпринятая 14 сентября атака значительно усилила напряженность в регионе, сделала масштабный конфликт в регионе гораздо более вероятным и [привела к тому, что он] может иметь последствия далеко за пределами Ближнего Востока". Он назвал перспективу расширения конфликта "крайне тревожной" и подчеркнул необходимость "серьезных усилий по деэскалации конфликта". "Конфликт необходимо погасить, и погасить незамедлительно", - подчеркнул он, добавив при этом, что "необходимость установления мира в Йемене как никогда высока".

По его словам, "нет окончательной ясности по поводу того, кто именно стоит за ударом, но тот факт, что ответственность за это взяла на себя организация "Ансар Аллах", достаточно тревожен".

Со своей стороны заместитель генсека ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок осудил атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии. "Я хочу повторить призыв генерального секретаря ко всем сторонам о необходимости проявить максимальную сдержанность и предотвратить эскалацию ситуации", - подчеркнул он.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции во главе с Саудовской Аравией.