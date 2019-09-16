Вопросы экологии обсудят на ТНФ в рамках сессий крупнейших нефтегазодобывающих компаний

ТЮМЕНЬ, 16 сентября. /ТАСС/. Одной из главных тем Тюменского нефтегазового форума (ТНФ) станет экология, участники сессий обсудят соблюдение баланса развития отрасли и рисков для природы в местах добычи, транспортировки и переработки углеводородов. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор Департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов.

"Наиболее активное обсуждение данных вопросов планируется в рамках пленарной сессии, посвященной будущему газовой отрасли, а также нескольких профильных сессий по геологии и геофизике, геомоделированию месторождений, промышленной безопасности и других. Кроме того, часть предложений в области экологии будут рассмотрены в рамках "Технологических дней" и сессий крупнейших нефтегазовых компаний. Такие сессии в 2019 году проводятся в интересах компаний "Сургутнефтегаз", "Новатэк", "Газпром нефть", "Лукойл", - сказал Остроумов.

X Тюменский нефтегазовый форум пройдет 17-19 сентября. Форум является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. На нем соберутся более 3,5 тыс. человек, чтобы обсудить вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначить пути реализации профильных задач. В 2018 году в мероприятии приняли участие 130 экспертов из 400 компаний, более 2 тыс. участников из 20 стран. Были подписаны девять соглашений, в том числе с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом".

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.